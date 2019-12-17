Burhaniye'de Uluslararası Enerji Konferansı düzenlenecek - Son Dakika
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Burhaniye'de Uluslararası Enerji Konferansı düzenlenecek

6 saat önce

Burhaniye ilçesinde, Belediye, sürdürülebilir enerjiyle ilgili yapılacak uluslararası konferansa hazırlanıyor.

Burhaniye'de Uluslararası Enerji Konferansı düzenlenecek, System.String[]

Burhaniye ilçesinde, Belediye, sürdürülebilir enerjiyle ilgili yapılacak uluslararası konferansa hazırlanıyor. Dünyanın, gelecekle alakalı en büyük konularından biri olan sürdürülebilir enerji için yapılan uluslararası çalışmalardan biri olacak Uluslararası Enerji ve Enerji Hesaplamaları Konferansı (ICSEEC2020) 29-30 Mayıs 2020 tarihinde Burhaniye Belediyesinin ev sahipliğinde yapılacak.


Bu sene 2'ncisi düzenlenecek olan ve dünyanın birçok yerinden davetli ve panelistin katılarak araştırmalarını aktaracağı konferans, Türk Alman Üniversitesi öncülüğünde düzenlenecek. Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İdris Gümüş'ün onur konuğu olarak katılacağı konferansın koordinatörlüğünü ise Türk Alman Üniversitesi Enerji Bilimi ve Teknolojileri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şahin Uyaver yapacak. Konferansa Polonya Gdansk Üniversitesi'nden Prof. Dr. Adam Liwo ile Texas A&M Universitesi'nden Prof. Dr. Tahir Cagin'ın konuşmacı olarak katılacak. Burhaniye Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Uluslararası Enerji ve Enerji Hesaplamaları Konferansı (ICSEEC2020) için Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'le bir araya gelen Doç. Dr. Şahin Uyaver ve Prof. Dr. İdris Gümüş, konferansla ilgili ön görüşme yaparak konferansın detayları hakkında görüş alışverişinde bulundular. Yapılan görüşme sonrası konferansın bu sene Burhaniye'de yapılması kararı alındı. Burhaniye'de yapılacak olan konferans, Nisan 2019'da Muğla Köyceğiz'de yapılan ICSEEC2019 konferansının ikincisi niteliğinde olup enerji ile ilgili güncel araştırmaların tartışıldığı, küresel problemlerin görüşüldüğü ve çözümler arandığı bir buluşma noktası olacak.


Farklı geçmişlere sahip akademisyenler, araştırmacılar ve öğrenciler için araştırmalarını sunmaları ve yeni fikirlerini birbirleriyle paylaşmaları için bir platform da oluşturan konferansın ana madde konuları da şunlar olacak. Yenilenebilir enerji sistemleri, Enerji transferi, Sistemlerin Kendiliğinden Montajı,Biyosistemlerde enerji, Enerji hesaplamaları için simülasyonlar, Güneş enerjisi, Fotovoltaik, Biyoenerji ve biyokütle, Rüzgar enerjisi, Enerjide nanoteknoloji gibi birçok enerji konusu konferansta işlenecek. - BALIKESİR

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:31 Kaynak: İHA
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