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Burhaniye'de Üniversiteli gençlerden yardım eli

6 saat önce

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda (BUBYO) oluşturulan Yardım Eli grubu 39 muhtaç aileye yardım ulaştırdı.

Burhaniye'de Üniversiteli gençlerden yardım eli, System.String[]

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda (BUBYO) oluşturulan Yardım Eli grubu 39 muhtaç aileye yardım ulaştırdı. Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban'ın öncülüğünde bir araya gelen öğrenciler, esnaflardan sağladıkları yardımlarla ihtiyaç sahiplerini sevindirirken, taktir topladı.


Okulun Bankacılık ve Finans ikinci öğretim 3. Sınıf öğrencisi 10 genç, "Onlar BUBYO'ya emanet" sloganı ile esnafları gezerek yardım topladı. Yiyecekten giyeceğe 39 koli yardım toplayan öğrenciler, bunları 39 aileye ulaştırdı. Çalışmalarının devam ettiğini anlatan Melek Sonkaya, "Arkadaşlarımızla birlikte böyle bir proje başlattık. Esnaflarımız da bize destek oldu. Topladığımız yardımları 39 aileye ulaştırdık. Yardımseverler Derneği Burhaniye Şubesi ile de işbirliği yapıyoruz. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Bütün arkadaşlarımız severek çalışıyorlar" dedi. Yardımsever öğrencileri kutlayan Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, "Öğrencilerimiz çok güzel bir çalışma başlattı. Başarılı da oldular. Kendilerini kutluyorum. Aynı sınıfta okuyan başka öğrencilerde 5 grupta farklı çalışmalar yapıyorlar" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir, Burhaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:37 Kaynak: İHA
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