Burkina Faso'da 32 gündür kurtarılmayı bekleyen 8 madenci için umutlar azalıyor - Son Dakika
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Burkina Faso'da 32 gündür kurtarılmayı bekleyen 8 madenci için umutlar azalıyor

18.05.2022 02:03
Burkina Faso'da 32 gündür kurtarılmayı bekleyen 8 madenci için umutlar azalıyor

Burkina Faso'da 32 gündür bir çinko madeninde mahsur kalan 8 maden işçisinin sığınma odasında olmadığı ortaya çıktı.

Burkina Faso'da 32 gündür bir çinko madeninde mahsur kalan 8 maden işçisinin sığınma odasında olmadığı ortaya çıktı.

Hükümetten yapılan açıklamada, Perkoa madenindeki arama kurtarma çalışmalarının "yaşam odası" olarak bilinen sel, yangın ya da heyelan gibi durumlarda kullanılmak üzere oluşturulan sığınma odasının bulunduğu derinlikte devam ettiği belirtildi.

İşçilerin bu odada bulunmadığı, muhtemelen sel nedeniyle bu odaya ulaşamadıkları bildirilen açıklamada, çalışmaların süreceği kaydedildi.

Bölgedeki aşırı yağışlar nedeniyle 16 Nisan'da, Kanadalı Nantou Mining şirketi tarafından işletilen madendeki galerinin çökmesi sonucu 6'sı Burkina Faso, diğer ikisi Tanzanya ve Zambiya vatandaşı 8 madenci mahsur kalmıştı.

Yaklaşık 720 metre derinlikte mahsur kalan madencilerin 550 metrede bulunan sığınma odasına ulaşmaları halinde hayatta kalma şanslarının yüksek olduğu belirtilmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Burkina Faso'da 32 gündür kurtarılmayı bekleyen 8 madenci için umutlar azalıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Burkina Faso'da 32 gündür kurtarılmayı bekleyen 8 madenci için umutlar azalıyor - Son Dakika
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