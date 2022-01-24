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Burkina Faso'da askerlerin isyan başlatması üzerine sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika

Burkina Faso'da askerlerin isyan başlatması üzerine sokağa çıkma yasağı ilan edildi

24.01.2022 00:11
Burkina Faso'da askerlerin isyan başlatması üzerine sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da bir grup askerin çalışma şartları nedeniyle isyan başlatması üzerine sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da bir grup askerin çalışma şartları nedeniyle isyan başlatması üzerine sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, yeni bir emre kadar 20.00'den 05.30'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Öte yandan Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada okulların 24-25 Ocak'ta tatil edildiği duyuruldu.

Vagadugu'daki 2 askeri kışlada sabah silah sesleri duyulmuş ve olayın kalkışma olabileceğinden endişe edilmişti.

Hükümet darbe ihtimalinin bulunmadığını duyurmuş, Ordu Bakanı Barthelemy Simpore durumun kontrol altında olduğunu ifade etmişti.

Askerlerin darbe niyetiyle değil daha iyi çalışma şartları talebiyle isyan çıkardığı anlaşılmış, ülke çapında mobil internet kesintisi yaşanmıştı.

Açıklamaların ardından sokağa dökülen bir grup, hükümet partisi Halkın İlerleme Hareketi'nin binasına saldırmıştı.

Cumhurbaşkanı Kabore'yi zora sokan terör sorunu

Burkina Faso'da 22 Kasım'da Sanmatenga eyaletinde düzenlenen saldırıda 9'u jandarma 19 kişi hayatını kaybetmişti.

Sahel bölgesinde 14 Kasım'da düzenlenen saldırıda ise 49'u asker 53 kişi yaşamını yitirmiş, ülke çapında Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore'nin istifası için eylemler düzenlenmişti.

Terör saldırılarında üst üste çok sayıda asker kayıp verilmesi kamuoyunda ciddi tartışma konusu olmuştu.

Terörle mücadelede başarısızlıkla eleştirilen Kabore, 9 Aralık'ta Başbakan Joseph Marie Dabire'yi görevden alarak 2 gün sonra yerine Lassina Zerbo'yu getirmişti.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzey ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Burkina Faso, Sahel'deki diğer komşusu Nijer ile ortak askeri operasyonlar düzenlese de Mali'de konuşlu terörist grupların gücünü zayıflatamıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, yılbaşından bu yana 17 bin 500 kişi güvenlik sebebiyle ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.

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Sokağa Çıkma Yasağı, Togo Cumhuriyeti, Burkina Faso, İsyan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Burkina Faso'da askerlerin isyan başlatması üzerine sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Burkina Faso'da askerlerin isyan başlatması üzerine sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika
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