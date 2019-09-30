Son Dakika Haberleri: Burkina Faso'da çifte saldırı: 10 ölü
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Burkina Faso'da çifte saldırı: 10 ölü

46 dakika önce

Burkina Faso'nun kuzeyinde yaşanan çifte saldırıda 9 sivil ve bir askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Burkina Faso'da çifte saldırı: 10 ölü, System.String[]

Burkina Faso'nun kuzeyinde yaşanan çifte saldırıda 9 sivil ve bir askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Burkina Faso Bilgi Ajansının (AIB) haberine göre, kimliği belirsiz motosikletli bir grup, cumartesi akşam Bam kentinin Deneon köyüne silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi.

Aynı bölgedeki Soum kentinin Deou köyünde kimliği belirsiz saldırganlar devriye görevindeki askeri birliğe saldırı düzenledi.

Saldırıda 1 asker yaşamını yitirdi.

Güvenlik güçlerinin anında püskürttüğü saldırının ardından bölgeye gelen takviye kuvvet geniş çaplı operasyon başlattı.

Öte yandan cumartesi sabah, motosikletli bir grup diğer iki saldırının gerçekleştiği bölgedeki Komsilga köyüne silahlı saldırı düzenlemiş, saldırıda 8 sivil yaşamını yitirmişti. Saldırganlar 1 köylüyü de beraberlerinde alıp götürmüştü.

7 bölgede OHAL sürüyor

Burkina Faso'da terör örgütleri tarafından düzenlenen saldırılarda, son 4 yılda 500'den fazla kişi hayatını kaybetti. Daha önce ülkenin kuzeyinde yoğunlaşan saldırılar, zamanla Togo ve Benin sınırının bulunduğu doğu bölgelerine kaydı. Artan terör olayları nedeniyle Burkina Faso'nun kuzeyi, Sahel bölgesi ile batı ve orta kesimlerinde 1 Ocak 2019'da olağanüstü hal ilan edilmişti.

OHAL kararı Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde halen uygulanıyor.

Burkina, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:00 Kaynak: AA
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