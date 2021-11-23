Burkina Faso'da hükümet, mobil internete erişimi 96 saatliğine engelledi - Son Dakika

Burkina Faso'da son hafta yaşanan terör saldırılarının ardından, hükümet cumartesi gününden bu yana mobil internete erişimi engellediğini doğruladı.

İletişim Bakanı Ousseni Tamboura yaptığı açıklamada, son günlerde yaşanan güvenlik sorunlarından dolayı, hükümetin cumartesi günü mobil internete erişimi 96 saatliğine engelleme kararı aldığını bildirdi.

Tamboura, internet kesintisinden sabit internetin etkilemediğini, erişim engelinin sadece mobil internet için uygulandığını belirtti.

Burkina Faso'nun Sahel bölgesinde geçen hafta düzenlenen terör saldırılarında 53 kişi hayatını kaybetmiş, sonrasında 3 günlük yas ilan edilmişti.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzey ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Burkina Faso, Sahel'deki diğer komşusu Nijer ile ortak askeri operasyonlar düzenlese de Mali'de konuşlu terörist grupların gücünü zayıflatamıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, yılbaşından bu yana 17 bin 500 kişi güvenlik sebebiyle ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.