Büro Memur-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı Fethi Akbulut güven tazeledi - Son Dakika

Büro Memur-Sen Şanlıurfa Şubesinin 6. Olağan Genel Kongresinde mevcut başkan Fethi Akbulut, tekrar seçildi.

Gerçekleştirilen kongrede, tek liste ile seçime giren ve iki dönemdir başkanlık görevini yürüten Akbulut, yeniden seçilerek güven tazeledi.

Akbulut, kongredeki konuşmasına, koronavirüs salgınında bir yılı aşkın süredir fedakarca çalışan tüm kamu çalışanlarına teşekkür etti.

Sendikanın çalışmaları hakkında bilgi veren Akbulut, "Biz her zaman hakkın ve haklının yanında olup laf yerine iş üretmeyi, ülke menfaatlerini göz önünde bulundurduk. Üyelerimizin haklı taleplerini meşru zeminlerde diyalog içerisinde dikleşmeden dik durarak sendikacılık yapma mücadelesi verdik. İnşallah şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de aynı düstur ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizlere desteklerini esirgemeyen sendika ailemizin her bir ferdine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Akbulut'un yeni dönemdeki yönetim kurulunda ise başkan yardımcılıkları olarak İbrahim Akbaş, Ali İnatoğlu, Şamil Tunçay, Vehbi Arslan, Mehmet Emin Şimşek ve Güner Akdoğan görev yapacak.

Genel Kurula, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Kaytan, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı ve yardımcısı Mustafa Tepe, Memur-Sen İl Başkanı İbrahim Coşkun, sendikanın üye ve delegeleri, kamu kurumlarının yöneticileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.