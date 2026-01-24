Bursa Aile Platformu'ndan 'Gökkuşağı Faşizmi' Açıklaması - Son Dakika
Bursa Aile Platformu'ndan 'Gökkuşağı Faşizmi' Açıklaması

24.01.2026 10:16
'Gökkuşağı Faşizmi' belgeseli, LGBT propagandasının iç yüzünü eleştiriyor ve bilimsel verileri paylaşıyor.

Bursa Aile Platformu'ndan, tabii dijital platformunda yayınlanan "Gökkuşağı Faşizmi" başlıklı belgesele ilişkin açıklamada bulunuldu.

Platformdan yapılan yazılı açıklamada, "Gökkuşağı Faşizmi" başlıklı belgeselin, uluslararası tanınırlığa sahip alanında uzman isimlerin anlatımlarıyla, LGBT propaganda ve dayatmasının içyüzünü bir kez daha gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu belgeselde, birçok alandan bilim insanı ve araştırmacı, cinsel kimlik karmaşasının genetik olarak gelişmediğini ve biyolojik cinsiyetin değiştirilemez olduğunu, güncel akademik veriler ışığında ortaya koymuştur. Bu bakımdan söz konusu belgesel, meselenin içyüzünün görünürlüğü açısından önemli bir yere sahiptir. Öte yandan, LGBT örgütleri ise korku dili ile tehditler savurarak bilim insanlarını yıldırma ve sindirme girişimlerinde bulunmaktadır. Kendi savunuculuğunu dayatan LGBT örgütleri, bu dayatmaya direnen ve bilimsel özgürlük içerisinde çalışan akademisyenleri ve araştırmacıları kariyerlerini bitirmekle tehdit etmekten geri durmamaktadır."

Cinsel kimlik karmaşasına sürükledikleri çocukları ve gençleri, ailelerle, bilim insanlarıyla ve aile dostu oluşumlarla karşı karşıya getirmek istedikleri vurgulanan açıkalmada şu ifadelere yer verildi:

"Evlatlarımızı sürükledikleri cinsel karmaşa ve sözde cinsiyet değişikliği özde cinsiyet iptali ameliyatlarının getirdiği biyolojik ve psikolojik problemler yetmezmiş gibi, onları arkadaşlarından, ailelerinden, hocalarından ve eğitim aldıkları ortamlardan da izole etmek istemektedirler. Fakat şunu bir kez daha ifade ediyoruz. Zihinlerini işgal ettikleri gençlerimizi vandal eylemlere gönderip ofislerinde saklananlar, sözde LGBT bireyler için diyerek yurt dışından aldıkları fonları bu bireylere ulaştırmak yerine şaibeli harcamalarla kendi aralarında eritenler, yine başarısız oldular ve başarısız olmaya devam edecekler."

Bursa Aile Platformu olarak söz konusu belgeselin hazırlanmasında kamera önünde ve arkasında emeği geçen herkese müteşekkir olunduğu belirtilen açıklamada, "Bilimsel araştırmalar neticesinde elde edilmiş bu hakikatleri, toplumun geniş kesimlerine ulaştıracak yapımları memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

