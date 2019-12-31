Bursa arızalanan tır'ın yardımına koşan onlarca kişi, halat çekerek tır'ı çalıştırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa arızalanan tır'ın yardımına koşan onlarca kişi, halat çekerek tır'ı çalıştırdı - Son Dakika

Bursa arızalanan tır'ın yardımına koşan onlarca kişi, halat çekerek tır'ı çalıştırdı

6 saat önce

Arızalanan TIR'ın yardımına koşan onlarca kişi, halat çekerek TIR'ı çalıştırdıBURSA'nın Orhangazi ilçesinde, arızalanıp yolda kalan TIR, bağlanan halatı onlar kişi çekince hareket edip, yoluna devam etti.

Arızalanan TIR'ın yardımına koşan onlarca kişi, halat çekerek TIR'ı çalıştırdı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, arızalanıp yolda kalan TIR, bağlanan halatı onlar kişi çekince hareket edip, yoluna devam etti.

Dün akşam Orhangazi ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nin girişinde bir TIR arızalandı. Orhangazi'den İznik ilçesine gitmek için yola çıkan TIR, hareket etmeyince mahalle sakinleri seferber oldu. TIR'a bağlanan halat onlarca kişi tarafından çekildi. Böylelilkle hareket ettirilen TIR, yoluna devam etti.

Bursa arızalanan tır'ın yardımına koşan onlarca kişi, halat çekerek tır'ı çalıştırdı

Orhangazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 05:44 Kaynak: DHA
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