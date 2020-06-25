Bursa Büyükşehir 2019 faaliyet raporunu onaylandı - Son Dakika

Bursa Büyükşehir 2019 faaliyet raporunu onaylandı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş başkanlığında toplanan belediye meclisi ile 2019 yılı faaliyet raporunu onayladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş başkanlığında toplanan belediye meclisi ile 2019 yılı faaliyet raporunu onayladı.

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Büyükşehir Belediye Meclisi, Haziran ayı ikinci oturumunda gündem maddelerini ele aldı. Oturumun son bölümünde, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 mali yılı faaliyet raporu oylamaya sunuldu. Oylama öncesinde, mecliste grubu bulunan partilerin sözcüleri görüşlerini dile getirdi. Rapor, oy fazlalığı ile kabul edildi.


Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 mali durum gelir bütçesinde yüzde 84'lük, gider bütçesinde ise yüzde 99'luk bir tutarlılık oluştu. 2 milyar 550 milyon TL olarak planlanan gelir bütçesi, 2 milyar 140 milyon 562 bin 921 TL olarak gerçekleşti. 2 milyar 300 milyon TL olarak planlanan gider bütçesi de 2 milyar 276 milyon 277 bin 978 bin TL olarak kayıtlara geçti. Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılında 486 milyon 126 bin 822 TL'lik borçlanma, 751 milyon 903 bin 709 bin TL iç ve dış borç ödemesi yapıldı. Performans gerçekleşmesi yüzde 87, bütçe gerçekleşmesi ise yüzde 99 oldu. Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılı faaliyetinde en fazla bütçe 1.1 milyar TL ile kaynak yönetimine aktarılırken, bunu 405 milyon TL ile ulaşım hizmetleri izledi.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada, daha güzel ve yaşanabilir bir Bursa için gece gündüz mücadele ettiklerini söyledi. Konuşmasında faaliyet raporunun hazırlanmasında ve onaylanmasında emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Başkan Aktaş, Türkiye'de ilk kez yalın belediyeciliği Bursa'nın uyguladığını ifade etti. İsrafı engellemenin ve verimlilik ile hizmet kalitesini artırmanın derdinde olduklarını belirten Başkan Aktaş, "Özel sektörde nasıl müşteri odak nokta ise bizde de vatandaş odak nokta. Şeffaf belediyecilik konusunda iddialıyız. Açık mutfak gibi düşünebilirsiniz bizi. Tüm çalışmalarımızı ve işlemlerimizi büyük bir şeffaflık içerisinde yapıyoruz" dedi. Konuşmasında Sadrettin Efendi'den Recep Altepe'ye kadar Bursa'ya hizmet eden tüm belediye başkanları ile meclis üyelerine şükranlarını ileten Başkan Aktaş, Bursa için taşıdıkları heyecan ve sevginin gerçekleştirilen hizmetlerle daha da mükemmelleşmesi dileğinde bulundu.


Öte yandan, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Haziran ayı ikinci oturumu öncesinde BUSKİ'nin 2019 Mali Yılı Faaliyet Raporu ve 2019 Mali Yılı Denetçiler Raporu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 2019 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı Raporu da görüşüldü. BUSKİ'nin 2019 Mali Yılı Faaliyet Raporu ve 2019 Mali Yılı Denetçiler Raporu oy çokluğu ile kabul edilirken, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 2019 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı Raporu oy birliğiyle kabul edildi. - BURSA

Alinur Aktaş, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 09:49 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa Büyükşehir 2019 faaliyet raporunu onaylandı - Son Dakika

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