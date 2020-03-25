Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkıyor - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent genelindeki cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkıyor.

İl genelindeki 1058 mahalledeki cadde ve sokakların tamamı Kovid-19 önlemleri kapsamında İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince yıkama programına alındı.

Ekipler merkez Osmangazi ilçesinde Kükürtlü Caddesi ile İznik ilçesinde pazar yeri, Topkapı Caddesi ve Elbeyli Mahallesi'ndeki sokakları yıkadı.

İtfaiyeye ait 20 araç ve 60 personelin katıldığı çalışmalarda Karacabey ilçesinde Kent Meydanı, İmaret Caddesi, Atatürk Bulvarı ile Bursa Caddesi, Büyükorhan ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü önü ile Hoca Hasan Mahallesi'ndeki cadde ve sokaklar da temizlendi.

İlçe belediyeleriyle koordineli olarak saat 09.00'da başlatılan çalışmalar, trafik akışının durumuna göre akşam geç saatlere kadar sürüyor.

Çalışmalar kapsamında 17 ilçenin tamamında her gün 20-25 noktanın uygulama kapsamına alındığı ve Kovid-19 tehdidi ortadan kalkıncaya kadar dönüşümlü olarak devam edeceği duyuruldu.