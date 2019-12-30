Bursa Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı'nı 121 bin 584 kişi ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bursa Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı'nı 121 bin 584 kişi ziyaret etti - Son Dakika Ekonomi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı'nı 121 bin 584 kişi ziyaret etti

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen kitap fuarını 121 bin 584 kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı'nı 121 bin 584 kişi ziyaret etti, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen kitap fuarını 121 bin 584 kişinin ziyaret ettiği bildirildi.


Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 20-29 Aralık tarihlerinde 125 yayınevi, 200 yazar ve 50 söyleşiye ev sahipliği yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı, ünlü isimlerin konuk olduğu etkinliklerle sona erdi. Bursalılar, 10 gün açık kalan fuarın günlerinde de birbirinden önemli isimlerle bir araya geldi.

Cumartesi günü "Yaşasın Enayilik" başlıklı konferans veren Serdar Tuncer'in imza etkinliğinde uzun kuyruk oluştu. Sinema ve dizi oyuncusu, yazar Ercan Kesal da okurlarıyla "Edebiyat ve Sinema" üzerine söyleşi yaptı. Yazar ve senarist Tarık Tufan'ın "Anlatmanın Zorlukları Üzerine" adlı konferansı da takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un imza etkinliği de ilgiyle karşılandı. Okurları, Başbuğ'dan imza alabilmek için uzun süre sırada bekledi.


Fuarın son gününde de Yavuz Bahadıroğlu, Ali Ural, Bekir Develi ve Fatih Duman, konferanslarıyla katılımcılara hitap etti. Sunucu Bekir Develi'nin "On-Line Müslümanlar" başlıklı konferansı ilgiyle izlendi.


Yılın son günlerinde Bursalıları kitapla buluşturan organizasyon, ilk kez düzenlenmesine rağmen hem yayınevleri hem de vatandaşlardan tam not aldı. 10 gün açık kalan Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı 121 bin 584 kişi tarafından ziyaret edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:06 Kaynak: AA
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