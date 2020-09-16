Bursa Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto: 1-3

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ikinci hafta mücadelesinde Spor Toto, Bursa deplasmanında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.
SALON: TVF Bursa Cengiz Göllü
HAKEMLER: Erol Akbulut, Ramazan ÇevikBURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Muhammet Kaya, Gazmend Husaj, Arpad Baroti, Uğur Kılınç, Do Monte Martins Allisson Melo, Murathan Kısal (Ramazan Serkan Kılıç [L], Berk Dilmenler, Esat Dalgıç, Mehmet Boğaçhan Zambak)SPOR TOTO: Oğulcan Yatgın, Kemal Kayhan, Leonard Wallace, Nicolas Brono, İbrahim Emet, Nacsimento Ferreira (Murat Tokgöz-Deniz İvgen [L])SETLER: 20-25, 25-21, 24-26, 23-25
SÜRE: 139 Dakika (34, 33, 39, 33)
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 18:38 - Kaynak: DHA
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