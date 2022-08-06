Bursa'da 24 halk plajında olmayan mavi bayrak İznik Gölü'ne verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da 24 halk plajında olmayan mavi bayrak İznik Gölü'ne verildi

06.08.2022 09:51
Bursa'da 24 halk plajında olmayan mavi bayrak İznik Gölü'ne verildi

BURSA'da, 115 kilometrelik deniz sahili olmasına rağmen 33 farklı kriterin gerçekleştirilmesiyle ilk 'mavi bayrak' İznik Gölü'ndeki İnciraltı Plajı'na verildi.

BURSA'da, 115 kilometrelik deniz sahili olmasına rağmen 33 farklı kriterin gerçekleştirilmesiyle ilk 'mavi bayrak' İznik Gölü'ndeki İnciraltı Plajı'na verildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "3 plajımız için daha başvuruda bulunduk. Birkaç yıl içinde onların da mavi bayrak alacağına inanıyorum" dedi.

Denize 115 kilometre kıyısı olan Bursa'da, Mudanya, Karacabey ve Gemlik ilçelerinde 24 halk plajı olmasına rağmen hiçbirinin mavi bayrağı bulunmuyor. İznik Gölü'ne mavi bayrak alabilmek için Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'na başvuran Bursa Büyükşehir Belediyesi, su kalitesinden temizlik ve can güvenliğine, engelli erişim imkanlarından soyunma kabinleri ve duşlara kadar 33 farklı kriteri yerine getirdi. İznik İnciraltı Halk Plajı, 'Bursa'nın ilk mavi bayraklı plajı' olmaya hak kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Her ne kadar sanayisi, ticareti, kültürü ve tarihiyle ön plana çıkan bir şehir olsa da Bursa, aynı zamanda bir sahil şehri. 115 kilometre deniz ve 162 kilometre göl sahilleriyle beraber 277 kilometre sahili olan şehir. Bu sahillerin korunması ve gözetilmesi tamamen bizim kontrolümüzde. Ekibimizle sahiller komple elden geçirildi" dedi.'İZNİK, BURSA'NIN İNCİSİ'Aktaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Mavi bayrak uygulaması Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından yapılan bir uygulama. Önemli bir kriter. O sahili canlandıran, insanların da dikkat ettiği bir kriter. Bütün Türkiye sathında, dünya çapında da internet ortamlarında yayınlanıyor. Bu kriterle aslında kendinizi de yeniliyorsunuz. 33 ayrı kriteri var ve engellilerle ilgili, sahil kumuyla alakalı farklı farklı kriterler var. Biz bunu bir bahane kabul ederek kendimizi düzenleyebilmek adına çalışmalarımıza başladık. Aslında bizim sadece İznik değil, 4 ayrı sahilimizde daha müracaatımız var. İnanıyorum ki birkaç yıl içerisinde Bursa'da 3-4 sahilde daha mavi bayrak dalgalanacak. Oralar ciddi bir çekim merkezi haline gelecek. İznik, Bursa'nın incisi konumunda bir açık hava müzesi, İznik bir tarih ilçesi. Aynı zamanda İznik Gölü'yle de bütünleşmiş çok özellik arz eden bir ilçe. İznik'i sadece Bursalı hemşehrilerimiz değil, bütün yurt sathında birçok kişi gelip burada rahatlıkla tatil yapabilir, buralarda vakit geçirebilir, göle girebilir."


YORUMLAR
500
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Bursa'da TÜGVA yaz okulu kapanış törenine katıldı Açıklaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Bursa'da TÜGVA yaz okulu kapanış törenine katıldı Açıklaması Bursa'da fıkra gibi olay: Gözüne kaçan cismi tornacıda çıkardılar Bursa'da fıkra gibi olay: Gözüne kaçan cismi tornacıda çıkardılar
Kaynak: DHA

İznik Gölü, Türkiye, Bursa, İznik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da 24 halk plajında olmayan mavi bayrak İznik Gölü'ne verildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:09 Beşiktaş, transferde bombayı patlatıyor! Real Madrid ile yollarını ayıran Isco ile ilk temas kuruldu
08:49 Şeyma Subaşı, Modammed Alsaloussi'nin kucağına oturduğu pozla barıştıklarını ilan etti
07:48 "Merve, Murat'tan sonra delirdi" sözlerine Murat Dalkılıç'tan sert tepki: Merve özgürce, canı nasıl istiyorsa yaşıyor
07:43 Pençe-Kilit'te şehit düşen uzman çavuşun yıllar önceki paylaşımı yürek yaktı: Annemin çığlığına tüm şehir uyanacak, ama ben uyanmayacağım
05:33 Tayvan Savunma Bakanlığı: Çin'e ait 49 askeri uçak, Tayvan Boğazı'ndaki "orta çizgi"yi geçti
02:48 Resmi Gazete'de yayımlandı: 7 büyükelçi merkeze çekildi, yerlerine yeni isimler atandı
00:48 Milyoner'e katılan yarışmacıdan büyük gaf! Yanlışlıkla yaptığı işi söyleyip konuyu değiştirdi
00:22 Milli Takım'ın hocası Kuntz futbolseverleri sinirlendirdi! Türkiye yerine Almanya'yı tercih etti
00:20 Denetimden kaçmak isterken yakalanan sürücüye 4 ayrı suçtan 4 bin 500 TL ceza kesildi
00:15 Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta yapılan çifte indirim bu gece yarısından itibaren etkili olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 09:51:43. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da 24 halk plajında olmayan mavi bayrak İznik Gölü'ne verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement