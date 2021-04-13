BURSA'DA 120 YILLIK TARİHİ BİNA YANGINDA ÇÖKTÜ; ÇOK SAYIDA SOKAK KEDİSİ YANARAK ÖLDÜ - Son Dakika

BURSA'DA 120 YILLIK TARİHİ BİNA YANGINDA ÇÖKTÜ; ÇOK SAYIDA SOKAK KEDİSİ YANARAK ÖLDÜ

13.04.2021 22:15

BURSA'da, surların arasında bulunan 120 yıllık ahşap binada iftar vakti çıkan yangın, mahallede korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

BURSA'da, surların arasında bulunan 120 yıllık ahşap binada iftar vakti çıkan yangın, mahallede korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Evinin yandığını görünce sinir krizi geçiren Gülten S.'ye olay yerinde sağlık ekipleri müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında bina çökerken, içeride bulunan çok sayıda kedinin öldüğü anlaşıldı.

Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Yahşibey Mahallesi, Yahşibey Caddesi'nde, surların arasında kalan tarihi 120 yıllık ahşap binada, saat 19.00 sularında yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangında, binanın ahşap olması nedeniyle de alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, AKUT ve sağlık ekipleri, sevk edildi. İtfaiye ekipleri, hatalı park ve sokakların dar olması nedeniyle yangın yerine ulaşmakta güçlük çekti. Bunun üzerine itfaiyecilere polisler yardımcı oldu. Polis ekipleri, yanan tarihi binanın çevresindeki binaları tahliye ederek, çevrede güvenlik önlemi aldı.

EVİNİN YANDIĞINI GÖRÜNCE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yangının çıktığı sırada evinde bulunmayan Gülten S. komşularının haber vermesi üzerine olay yerine geldi ve alevler içindeki evini görünce sinir krizi geçirdi. Komşularının sakinleştirmek için yoğun çaba sarf ettiği Gülten S.?ye ilk müdahale olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Hayvansever olan Gülten S.'nin evinde çok sayıda sokak kedisine baktığı belirtildi.

İTFAİYE EKİPLERİ YANAN BİNADA KALAN KEDİLERİ KURTARMAK İÇİN SEFRER OLDU

Bu sırada bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri tarihi binayı saran alevlere müdahale ederken çevrede bulunan vatandaşların içeride sokak kedilerinin kaldığını belirtmesi üzerine kurtarma çalışması başlattı. Çökme tehlikesi bulunan binada alevlerin arasında mahsur kalan kedileri kurtarmak için seferber olan ekipler 13 kediyi binadan çıkartarak çevrede bulunan vatandaşlara teslim etti. Bu sırada binadan kopan parçalar bir itfaiye erinin üzerine düştü. İtfaiye eri ekip arkadaşlarının yardımıyla kurtarılırken, kazayı yara almadan atlattı.

VATANDAŞLAR KOVA KOVA SU DÖKTÜ ALEVLERE TESLİM OLAN TARİHİ BİNA ÇÖKTÜ

Bölgeye çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlerin çevrede bulunan binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf ederken evlerinin balkonuna çıkan vatandaşlar çalışmaları korku dolu gözlerle izledi. Bazı vatandaşların balkonlarından yanan binaya kova kova su dökerek itfaiye ekiplerine yardım etmeye çalıştığı görüldü. Alevlere teslim olan tarihi ahşap bina çökerken yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 buçuk saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Kullanılamaz hale gelen tarihi binada çok sayıda kedi yanarak telef olurken, yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırma başlatıldı.

BURSA'DA 120 YILLIK TARİHİ BİNA YANGINDA ÇÖKTÜ; ÇOK SAYIDA SOKAK KEDİSİ YANARAK ÖLDÜ
BURSA'DA 120 YILLIK TARİHİ BİNA YANGINDA ÇÖKTÜ; ÇOK SAYIDA SOKAK KEDİSİ YANARAK ÖLDÜ
BURSA'DA 120 YILLIK TARİHİ BİNA YANGINDA ÇÖKTÜ; ÇOK SAYIDA SOKAK KEDİSİ YANARAK ÖLDÜ
BURSA'DA 120 YILLIK TARİHİ BİNA YANGINDA ÇÖKTÜ; ÇOK SAYIDA SOKAK KEDİSİ YANARAK ÖLDÜ
BURSA'DA 120 YILLIK TARİHİ BİNA YANGINDA ÇÖKTÜ; ÇOK SAYIDA SOKAK KEDİSİ YANARAK ÖLDÜ
BURSA'DA 120 YILLIK TARİHİ BİNA YANGINDA ÇÖKTÜ; ÇOK SAYIDA SOKAK KEDİSİ YANARAK ÖLDÜ
BURSA'DA 120 YILLIK TARİHİ BİNA YANGINDA ÇÖKTÜ; ÇOK SAYIDA SOKAK KEDİSİ YANARAK ÖLDÜ
BURSA'DA 120 YILLIK TARİHİ BİNA YANGINDA ÇÖKTÜ; ÇOK SAYIDA SOKAK KEDİSİ YANARAK ÖLDÜ
BURSA'DA 120 YILLIK TARİHİ BİNA YANGINDA ÇÖKTÜ; ÇOK SAYIDA SOKAK KEDİSİ YANARAK ÖLDÜ
BURSA'DA 120 YILLIK TARİHİ BİNA YANGINDA ÇÖKTÜ; ÇOK SAYIDA SOKAK KEDİSİ YANARAK ÖLDÜ

Osmangazi, İtfaiye, Yangın, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURSA'DA 120 YILLIK TARİHİ BİNA YANGINDA ÇÖKTÜ; ÇOK SAYIDA SOKAK KEDİSİ YANARAK ÖLDÜ - Son Dakika


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