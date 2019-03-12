Son Dakika Haberleri: Bursa'da 16 Ayrı Suçtan Aranan Kişi Yakalandı

Bursa'da 16 Ayrı Suçtan Aranan Kişi Yakalandı

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 16 ayrı suçtan aranan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 16 ayrı suçtan aranan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cezaevi firarisi olan ve 16 ayrı suçtan aranan M.G'nin Kurşunlu Mahallesi'nde bir evde saklandığı ve evlilik hazırlığı yaptığı bilgisini aldı.

Ekipler, ev ve iş yerinden nitelikli hırsızlık, mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal, alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanma, tehdit ve hakaret suçlarından aranan ve 7 yıl kesinleşmiş cezası bulanan M.G'yi düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:35 Kaynak: AA

İnegöl, Jandarma, Bursa, Güncel
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