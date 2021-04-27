ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesi protesto edildi - Son Dakika

Bursa'da Vatan Partisi ve Türkiye Gençlik Birliği üyesi bir grup, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini protesto etti.

Osmangazi ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan grup, üzerinde "ABD'nin soykırım yalanlarına yanıt İncirlik ABD'ye kapatılsın" yazan döviz açtı.

Grup adına açıklama yapan Vatan Partisi Bursa İl Başkanı Hacı Bektaş Aykut, 1915 olaylarıyla ilgili bir mahkeme kararının bulunmadığını belirtti.

Soykırımın bir hukuk kavramı, suç tanımı olduğunu belirten Aykut, "Soykırım hükmünde bulunmaya bırakın cumhurbaşkanları, parlamentolar ve hükümetler, herhangi bir mahkeme bile yetkili değildir. Joe Biden soykırıma hükmedemez, mahkemenin yetkisini gasbedemez." diye konuştu.

Aykut, eyleme geçmenin şart olduğunu belirterek ABD üslerinin kapatılması çağrısında bulundu.