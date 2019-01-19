Son Dakika Haberleri: Bursa'da Abla ve Kardeş Evde Ölü Bulundu

Bursa'da Abla ve Kardeş Evde Ölü Bulundu

11 dakika önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, kendilerinden haber alınamayan iki kardeş evde ölü bulundu.

Bursa'da Abla ve Kardeş Evde Ölü Bulundu, System.String[]
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, kendilerinden haber alınamayan iki kardeş evde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Eşref Dinçer Mahallesi'nde oturan Sibel Dudaklı (45) ve Mehmet Ali Dudaklı'dan (37) bir süre haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Eve gelen ekipler, Sibel ve Mehmet Ali Dudaklı'yı hareketsiz şekilde görünce sağlık ekiplerini çağırdı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, abla ve kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi.

İki kardeşin cenazeleri, incelemelerin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan Dudaklı kardeşlerin babasının 1 ay önce kanserden öldüğü, Mehmet Ali Dudaklı'nın ise MS (multipl skleroz) hastası olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 07:16 Kaynak: AA

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