Bursa\'da Aranan 3 Şahıs Yakalandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda çeşitli suçlardan hükümlü 3 kişi düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; hırsızlık, gasp, silahla tehdit, hakaret ve hükümlü-tutuklunun kaçması suçlarından hakkında toplam 20 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 20 ayrı suç kaydı bulunan F.S., yakalanmamak için farklı kişiler adına ev kiralayarak sürekli adres değiştirdi. Şahsın yeri, 72 saatlik kamera incelemesi sonucu tespit edilerek düzenlenen operasyonla yakalandı.

Öte yandan, kardeşi kasten öldürmek suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 suç kaydı olan A.İ., ekiplerin çalışmasıyla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Ayrıca, konutta birden fazla kişi ile yağma suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ş.M. yakalanarak gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü bildirildi. - BURSA