Bursa'da balıkçı kadınlar 40 yıllık oltacılara taş çıkardı - Son Dakika

Bursa'da balıkçı kadınlar 40 yıllık oltacılara taş çıkardı

19.02.2021 09:50
Bursa'da balıkçı kadınlar 40 yıllık oltacılara taş çıkardı, System.String[]

Bursa'da pandemiden bunalan kadınlar, bir kadın girişimci tarafından işletilen olta turu teknesi ile balık avladı.

Bursa'da pandemiden bunalan kadınlar, bir kadın girişimci tarafından işletilen olta turu teknesi ile balık avladı. Kadınlar balık tutarak stres atarken, avlanabilir balık boylarına da dikkat edildi. Denize her attıkları oltadan bolca balık avlayan balıkçı kadınlar mutlu bir şekilde evlerinin yolunu tuttu.

Korona virüs salgını sürecinde uzun süre evlerinde kalan insanlar streslerini atmanın yollarını arıyor. Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayan Oya Doğan isimli bir kadın, tatil beldesinde gördüğü olta turu teknesinden ilham alarak böyle bir işe kolları sıvadı. Teknenin alınması ve yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından olta turlarına başlayan Oya Doğan'ın teknesinin ilk konukları kadınlar oldu. 8 kişilik teknede sosyal mesafe kurallarına uyularak hazırlanan koltuklarda oturan 4 kadın Marmara Deniz'inde gönüllerince balık tuttu. Oltaya takılan avlanması yasak küçük boyutlu balıklar denize bırakılırken, ağırlıklı olarak hamsi ve istavrit tutuldu.

Oya Aydoğan, hobilerinin arasında balık tutmak olduğuna dikkat çekerek, "Biz tatil beldesinde gezerken, baba kızın işlettiği tekne ile karşılaştık. O zaman bende bu fikir uyandı. Kayığı olan balığa çıkıyor. Kadınlar eşi olmadan çok fazla balığa çıkamıyor. Bizim teknemize kadınlar grup olarak gelebiliyorlar. Kendi aralarında sosyal mesafe ve maskeye uyarak sohbetlerini edip denizde balık tutabiliyor. Kadın için terapi gibi oluyor. Biz bu turları sadece kadınlara değil, baba çocuk olsun, yetişkin erkekler olsun, herkes için düzenliyoruz" dedi.

Teknenin sosyal mesafe kurallarına uyacak şekilde hazırlandığını ifade eden Doğan, "Koltuklarımız aralıklı ve kurallara uyuyoruz. Pandemi sürecinde insanlar evlerine kapandı, sıkıldı. Bunun için de bu tür faaliyetleri arar oldular. Denizin ortasında balık tutmak rahatlatıyor, insanlara terapi oluyor" diye konuştu.

Doğan, "İstedikten sonra kadınlar her şeyi yapabilirler. Ben böyle bir işe girdim. Erkek işi gibi görünür, ama değil. Ben çok zevk alarak yapıyorum. Kadınları da turlara bekliyorum. Kişi başı fiyatlarımız 70 TL. Pandemi sürecinde olduğumuz için hafta sonları yasak. Turların arasını biraz uzattık. Günde 2 seans yapıyoruz. Sabah 07.00 ve 13.00 arası akşam da 13.30 - 18.30 arasında düzenleniyor. Tabii salgın geçtikten sonra bu saatlerde düzenlemeler yapılacak. Hafta sonu yasaklarının kalkmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Pandemide evde bunalan kadınlar balık tutmanın zevkli ve eğlenceli bir iş olduğunu dile getirdiler. Kadınların kendi başlarına toplu halde balığa çıkma imkanı olmadığını, ama bu turlar sayesinde arkadaşlarıyla balık tutmanın keyfini sürdüklerini belirten balıkçı kadınlar, genelde istavrit ve hamsi tuttuklarını ifade ettiler. - BURSA

Bursa'da balıkçı kadınlar 40 yıllık oltacılara taş çıkardı
Bursa'da balıkçı kadınlar 40 yıllık oltacılara taş çıkardı
Bursa'da balıkçı kadınlar 40 yıllık oltacılara taş çıkardı
Bursa'da balıkçı kadınlar 40 yıllık oltacılara taş çıkardı
Bursa'da balıkçı kadınlar 40 yıllık oltacılara taş çıkardı
Bursa'da balıkçı kadınlar 40 yıllık oltacılara taş çıkardı
Bursa'da balıkçı kadınlar 40 yıllık oltacılara taş çıkardı
Bursa'da balıkçı kadınlar 40 yıllık oltacılara taş çıkardı
Bursa'da balıkçı kadınlar 40 yıllık oltacılara taş çıkardı
Bursa'da balıkçı kadınlar 40 yıllık oltacılara taş çıkardı

Koronavirüs, Oya Doğan, Marmara, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bursa'da balıkçı kadınlar 40 yıllık oltacılara taş çıkardı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

13 vatandaşımızın şehit edildiği mağaradaki "Vurun" talimatı Murat Karayılan'dan gelmiş Antalya'nın konuştuğu cinayette yeni detaylar: Karısını uykusunda öldürmüş Normalleşmede puanlama dönemi başlıyor! 4 kriteri sağlayan illerde kısıtlamalar kaldırılacak Koronavirüse yakalanan Deniz Akkaya, durumunun ağırlaşmasıyla hastaneye kaldırıldı Kısa çalışma ödeneğinin süresi 31 Mart'a kadar uzatıldı Eda Ece rol arkadaşı Nilperi Şahinkaya'yı video paylaşımıyla ifşa etti Çırılçıplak poz veren yıldız basketbolcu Stephen Curry'nin eşi gelen yoruma sitem etti Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kadına ceza yerine öpücük
Glasgow Rangers, deplasmanda Antwerp'i 4-3 mağlup etmeyi başardı Glasgow Rangers, deplasmanda Antwerp'i 4-3 mağlup etmeyi başardı         
09:36
Survivor 2021'de ortalık karıştı! Gönüllüler takımı yarışmacıları birbirine girdi Survivor 2021'de ortalık karıştı! Gönüllüler takımı yarışmacıları birbirine girdi         
09:22
Kar yağışı geri mi dönüyor? Meteoroloji'den 4 bölgeye sarı kodlu uyarı Kar yağışı geri mi dönüyor? Meteoroloji'den 4 bölgeye sarı kodlu uyarı         
08:58
Deniz dibinde temizlik yaparken, nesli tehlike altındaki Akdeniz fokunu görüntüledi Deniz dibinde temizlik yaparken, nesli tehlike altındaki Akdeniz fokunu görüntüledi         
07:45
Hareketli gece! Müşteriyi rahatsız eden koku, taksicinin uyuşturucu düzeneğini ele verdi Hareketli gece! Müşteriyi rahatsız eden koku, taksicinin uyuşturucu düzeneğini ele verdi         
06:03
Teröristlere destek veren ABD, artık bunu gizlemiyor! Türkiye sınırına 600 metre uzaklıkta YPG ile ortak üs kuracak Teröristlere destek veren ABD, artık bunu gizlemiyor! Türkiye sınırına 600 metre uzaklıkta YPG ile ortak üs kuracak         
00:15
İbo Show'un 14. bölüm konukları belli oldu! İmparator'un yeni imajı programın önüne geçti İbo Show'un 14. bölüm konukları belli oldu! İmparator'un yeni imajı programın önüne geçti         
23:21
Lüks otomobil aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak duvara çarptı, 5 kişi yanarak can verdi Lüks otomobil aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak duvara çarptı, 5 kişi yanarak can verdi         
21:03
Issız ormanda bacağını kıran oyuncu Ashley Judd, 55 saatte hastaneye ulaştı Issız ormanda bacağını kıran oyuncu Ashley Judd, 55 saatte hastaneye ulaştı         
18:43
Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük sürpriz! Kucağına aldığı bebek milli sporcu olarak karşısına çıktı Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük sürpriz! Kucağına aldığı bebek milli sporcu olarak karşısına çıktı         
17:31
Kanıyla yere kendisini kimin vurduğunu yazan kadının kocasından pes dedirten sözler: İsteyerek olmadı Kanıyla yere kendisini kimin vurduğunu yazan kadının kocasından pes dedirten sözler: İsteyerek olmadı         
17:23
Hande Soral ile İsmail Demirci'yi mesafeler ayırdı Hande Soral ile İsmail Demirci'yi mesafeler ayırdı         
17:20
"Kayağa gidiyorum" diyerek canına kıyan doktorun yazdığı 6 sayfalık mektubun tam metni ortaya çıktı         
15:06
Ajdar, engelli kızı için manevi yardım isteyen genç kadına demediğini bırakmadı Ajdar, engelli kızı için manevi yardım isteyen genç kadına demediğini bırakmadı         
14:56
Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisi, IMDb'deki puanıyla adeta çakıldı Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisi, IMDb'deki puanıyla adeta çakıldı         
14:24
CHP'li isimden Bakan Koca'ya soru önergesi: AK Parti'nin kongreleri bilginiz ve onayınız dahilinde mi yapılmaktadır? CHP'li isimden Bakan Koca'ya soru önergesi: AK Parti'nin kongreleri bilginiz ve onayınız dahilinde mi yapılmaktadır?         
14:21
Bipolar bozukluk hastası hamile eşinin fuhuş bataklığından kurtarılmasını istiyor Bipolar bozukluk hastası hamile eşinin fuhuş bataklığından kurtarılmasını istiyor         
11:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2021 09:59:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da balıkçı kadınlar 40 yıllık oltacılara taş çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei