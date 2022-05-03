Bursa'da bar kapısında cinayet - Son Dakika
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Bursa'da bar kapısında cinayet

03.05.2022 09:52
Bursa'da bar kapısında cinayet

Bursa'nın Mudanya ilçesinde barda çıkan tartışmada kan aktı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde barda çıkan tartışmada kan aktı. İşletme müdürü hayatını kaybetti, güvenlik görevlisi ise ağır yaralandı.

Olay, geçtiğimiz gece saat 2.00 sıralarında Mudanya ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bar müşterisi Yücel E., çevresindekileri rahatsız ettiği için işletme müdürü tarafından uyarıldı. Alkolün etkisiyle büyüyen sözlü tartışama kavgaya dönüştü. Büyüyen kavgada yanındaki bıçağı çıkaran Yücel E., işletme müdürü İbrahim A.'yı bıçaklayarak öldürdü. Aynı işletmenin güvenlik görevlisi Hakan K.'yı ise ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri İbrahim A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Güvenlik görevlisi Hakan K., ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hakan K. yoğun bakıma kaldırılırken hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, işletme müdürü İbrahim A'yı bıçaklayarak öldüren ve güvenlik görevlisi Hakan K. yı ağır yaralayan cinayet zanlısı Yücel E. polis ekiplerinin detaylı çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak göz altına alındı. Yücel E.'nin savcılıktaki soruşturmasının devam ettiği öğrenildi. - BURSA

Bursa'da bar kapısında cinayet
Bursa'da bar kapısında cinayet
Bursa'da bar kapısında cinayet

YORUMLAR
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Yurt dışından getirdiği koyunlardan almak isteyenlere 6 ay sonrasına sıra verebiliyor Yurt dışından getirdiği koyunlardan almak isteyenlere 6 ay sonrasına sıra verebiliyor Kadın çoraplarını sanata dönüştürüyorlar Kadın çoraplarını sanata dönüştürüyorlar

Güvenlik Görevlisi, Cinayet, Mudanya, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da bar kapısında cinayet - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da bar kapısında cinayet - Son Dakika
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