Bursa\'da Bıçaklı Kavga: İki Yaralı

BURSA'da iki kardeşin bıçakla sırtından bıçakladığı M.A. ile B.Y. yaralandı.

Olay, saat 05.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Okul Caddesi'nde, bir spor tesisinin otopark bölümünde meydana geldi. A.Ş. ve E.Ş. kardeşler ile M.A. ve arkadaşı B.Y. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada iki kardeş, yanlarında bulunan bıçakla M.A. ve B.Y.'yi sırtından bıçakladı. Olay sırasında M.A.'ya ait otomobilin yan camı da kırıldı. Kanlar içinde yere yığılan iki arkadaş, çevredekiler tarafından özel araçla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.