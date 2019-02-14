Bursa'da Bina Yangını
19 dakika önce
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesindeki iki katlı binada çıkan yangın hasara neden oldu.
Bursa
'nın merkez Yıldırım
ilçesindeki iki katlı binada çıkan yangın hasara neden oldu. Meydancık
Mahallesi Karıncadere Sokak'ta Fuat Pamukçu
'ya ait iki katlı kullanılmayan evde, henüz öğrenilemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Merdiven kurarak yangına 4 araçla müdahale eden ekipler, yaklaşık iki saatlik çalışma sonucu alevleri söndürdü.
Kullanılamaz hale gelen binadaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:26 Kaynak: AA
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