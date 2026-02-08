Bursa'da Boks Kulübü Futbol Oynadı

BURSA'da bir boks kulübünün sporcuları, boks eldivenlerini giyerek çıktıkları halı sahada hem antrenman yaptı hem de futbol oynadı. Alışılmışın dışında gerçekleşen antrenman, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi'ndeki bir halı sahada buluşan boks kulübü sporcuları, eldivenlerini giydi ve halı sahada antrenman yapmaya başladı. Birbirlerini yumruklayan boksörler, bir yandan da topla birbirlerine çalım atıp pas vererek futbol oynamaya çalıştı. Alışılmışın dışında gerçekleşen boks antrenmanı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

-Haber: Yiğithan HÜYÜK -Kamera: Bursa,