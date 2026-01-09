Bursa'da Bozayı ve Yavruları Görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bursa'da Bozayı ve Yavruları Görüntülendi

09.01.2026 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da fotokapana yansıyan anne bozayı ve 3 yavrusu kış uykusuna yatmadı, yaban hayatı gözlemlendi.

BURSA'da yaban hayatını görüntülemek için ormana kurulan fotokapana, kış uykusuna yatmayan anne bozayı ile 3 yavrusu yansıdı.

Ursus cinsine bağlı, Carnivora takımının karada yaşayan en büyük üyelerinden biri olan ve boyut açısından tek rakibi kutup ayısı olan bozayıların (Ursus arctos) boyları 1,4-2,8 metre; ağırlıkları erkeklerde ortalama 217 kilogram, dişilerde 152 kilogram. Dünyadaki 8 ayı türünden biri olan ve Türkiye'deki tek ayı türü olan bozayılar, Bursa'da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından yaban hayatını gözlemlemek için kurulan fotokapana yansıdı.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KARA MEMELİSİ

Kış uykusuna yatmadığı 3 yavrusu ile ormanda dolaşan anne bozayının görüntüleri, DKMP 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından, "Neslin Devamı: Bozayı ve Yavruları. Türkiye'nin en büyük kara memelilerinden olan Bozayı (Ursus arctos), yaban hayatı envanter çalışmalarımızın en önemli gösterge türlerinden biridir. Fotokapan ağımıza takılan bu görüntüler, türün üreme başarısını ve popülasyonun sağlıklı bir şekilde devam ettiğini kanıtlamaktadır. Yavrular, yaklaşık 2-3 yıl boyunca annelerinin gözetiminde kalarak beslenme, barınma ve hayatta kalma becerilerini öğrenirler. Bu süreçte anne ayının yavrularını koruma içgüdüsü, doğadaki en güçlü savunma mekanizmalarından biridir" ifadeleri ile paylaşıldı.

Kaynak: DHA

Hayvanlar, Güncel, Bursa, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Bozayı ve Yavruları Görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu Limitten muaf tutulacak Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu! Limitten muaf tutulacak
Fırtınada yürüyemeyen bebekli annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti Fırtınada yürüyemeyen bebekli annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti
Otomotiv devi yarım milyon aracını geri çağırdı Otomotiv devi yarım milyon aracını geri çağırdı
Mourinho Türk futbolunu dilinden düşürmüyor Mourinho Türk futbolunu dilinden düşürmüyor
İnsanlık dışı olay: Yeni doğan bebeğini satmaya çalışan çift tutuklandı İnsanlık dışı olay: Yeni doğan bebeğini satmaya çalışan çift tutuklandı
Togg’un 2026 fiyat listesi değişti Togg'un 2026 fiyat listesi değişti

11:27
Çılgın teklif Fenerbahçe, Lookman’ı almaya gidiyor
Çılgın teklif! Fenerbahçe, Lookman'ı almaya gidiyor
11:23
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
11:21
İlk kez görüntülendi Halep’ten kovulan YPG, hastanenin altını tünel yapmış
İlk kez görüntülendi! Halep'ten kovulan YPG, hastanenin altını tünel yapmış
11:04
Galatasaray mı Fenerbahçe mi İşte Olimpiyat Stadı’nda rüzgardan en çok etkilenecek taraf
Galatasaray mı Fenerbahçe mi? İşte Olimpiyat Stadı'nda rüzgardan en çok etkilenecek taraf
10:55
Halep’teki operasyonlar sonrası YPG’lilerin tahliyesi başladı
Halep'teki operasyonlar sonrası YPG'lilerin tahliyesi başladı
09:49
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 12:02:15. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa'da Bozayı ve Yavruları Görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.