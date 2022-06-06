Bursa'nın Mudanya sahilinde çekilen görüntüler izleyenlerin içini serinletti. Yavaş yavaş kavurucu sıcakların hissedildiği Bursa'da Mudanya sahili haricinde Gemlik, İznik , Orhangazi ve Karacabey ilçelerinde de vatandaşlar, sıcak havada kendini serin sulara bıraktı. Hava sıcaklığının 35 derece hissedildiği sahillerde, denize girenler renkli görüntüler oluşturdu. Hafta sonunu deniz kenarında geçiren çocuklar kumların üzerinde oyunlar oynarken, aileler ise serin suların keyfini çıkardı.

BURSA Bursa'da sıcak havadan bulananlar, deniz sezonunu açtı. Kimi arkadaşıyla, kimi ailesiyle sahillere akın etti.

Kaynak: İHA

Mudanya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da deniz sezonu açıldı: Sıcak havadan bunalanlar, sahillere akın etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.