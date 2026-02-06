Bursa'da Deprem Şehitleri Anıldı - Son Dakika
Bursa'da Deprem Şehitleri Anıldı

06.02.2026 11:02
Bursa'da 6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümünde anma programı düzenlendi, 53 bin 537 kişi anıldı.

Bursa'da Osmangazi Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümünde hayatını kaybedenleri andı. Saat 04.17'de gerçekleşen programa arama kurtarma ekipleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar da katıldı.

Depremin acılarını unutmamak ve unutturmamak amacıyla Osmangazi Belediyesi, Osmangazi Kent Konseyi ve Bursa İl Dernekleri Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen anma programına; Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı, Bursa İl Dernekleri Federasyonu Başkanı Ramazan Alp, depremden etkilenen 11 ilin dernek temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Deprem felaketinde kurtarma çalışmalarında görev alan Osmangazi Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü'ne bağlı arama kurtarma ekipleri ile 9 ayrı arama kurtarma derneği de programda yer aldı. Osmangazi Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, depremin meydana geldiği saat olan 04.17'de sirenler çalınarak, saygı duruşunda bulunuldu. Depremde yaşamını yitiren 53 bin 537 Vatandaş, 3'üncü yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıldı.

'ARADAN GEÇEN 3 YILA RAĞMEN ACILARIMIZ İLK GÜNKÜ GİBİ TAZE'

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir aradan geçen 3 yıla rağmen acıların hala ilk günkü gibi taze olduğunu belirterek, "Bu sadece sözcüklerden ibaret değil, bu bir hissediş biçimi. Acımızı hissederek buraya gelen herkese Osmangazi Belediyesi adına minnetlerimi sunuyorum. Aradan 3 yıl geçti ancak bana göre bu süre yakınını kaybeden bir depremzede için 3 asırdan daha fazladır. Osmangazi Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü'ne bağlı arama kurtarma ekiplerimiz 24 saat teyakkuzda, her an deprem olacakmış gibi hazırlık içerisindeler. Türkiye'nin sayılı yardım ekiplerinden birine sahibiz. Osmangazi ilçesinde 159 adet toplanma alanımız bulunuyor. En büyük hedeflerimizden biri, her mahallemize bir Afet ve Acil Durum Müdahale İstasyonu yerleştirmek. En kısa sürede bunu da hayata geçireceğiz. Depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

'MİLLETİMİZİN SARSILMAZ DAYANIŞMASIYLA HEPİMİZ TEK YÜREK OLDUK'

6 Şubat depremlerini unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını belirten Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı da, "O gece 11 ilimizde sadece binalar yıkılmadı; hayaller, çocuklar ve koca bir gelecek sarsıldı. O karanlığın içinde bir şeyi görüp öğrendik, milletimizin sarsılmaz dayanışmasıyla hepimiz tek yürek olduk. Geçmişin acı tecrübelerini, geleceğin güvenli yapı taşlarına dönüştürmek, Kent Konseyi olarak bizlerin en büyük sorumluluğudur. Bu gece burada bizimle birlikte olan herkese teşekkür ediyorum. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır diliyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi afet ve felaketlerden muhafaza eylesin. Unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız" diye konuştu.Deprem felaketinin arkasında acılar, gözyaşları ve dramlar bıraktığını belirten Bursa İ Dernekleri Federasyonu Başkanı Ramazan Alp ise, "3 yıl önce saatler 04.17'yi gösterdiğinde 11 ilimizi etkileyen deprem felaketi yaşandı. Büyük felaket arkasında acılar, gözyaşları ve dramlar bıraktı. Bugün depremin yıl dönümü anma programı için bir araya geldik. Böyle bir anlamlı etkinliğe uykusunu bölerek katılan herkese bölge illeri adına çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Anma programının sonunda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir ve protokol üyeleri, arama kurtarma ekiplerinin çadırlarını ziyaret etti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Belediye, Güncel, Deprem, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Deprem Şehitleri Anıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Bursa'da Deprem Şehitleri Anıldı - Son Dakika
