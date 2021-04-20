Bursa'da devrilen tırın dorsesinin altında kalarak alev alan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Kazada yaralanan tır sürücüsü Işık ve yanında bulunan Sadık Karahasan (57) ise aynı hastanede tedavi altına alındı.

Hakan Sabancı ile mesajlarını ifşa eden Aygün Aydın'dan bomba itiraf: Beni yatağa atacağını düşündü

Son Dakika: Bu kez listede İstanbul yok! İşte vaka sayısı en çok artan ve azalan iller