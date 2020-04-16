Bursa'da diş hekimini bıçaklayan sanığın akli dengesi yerinde çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da diş hekimini bıçaklayan sanığın akli dengesi yerinde çıktı - Son Dakika

Bursa'da diş hekimini bıçaklayan sanığın akli dengesi yerinde çıktı

6 saat önce

Bursa'da diş hekimini bıçaklayan sanığın akli dengesi yerinde çıktı Bursa'da hastanede diş hekimini göğsünden bıçaklayarak yaralan gencin, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan muayenesinde akli dengesi yerinde olduğu belirlendi.

Bursa'da diş hekimini bıçaklayan sanığın akli dengesi yerinde çıktı

BURSA - Bursa'da hastanede diş hekimini göğsünden bıçaklayarak yaralan gencin, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan muayenesinde akli dengesi yerinde olduğu belirlendi.

Olay, Eylül ayında Yıldırım ilçesi Bursa Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi'nde meydana geldi. Ağrıyan dişini çekmek için hastaneye giden M.D.(19), diş hekimi Hamdi G. tarafından muayene edildi. Tedavi sonrası Hamdi G., ağrıyan dişi çekmek için M.D.'ye 2 iğne vurarak uyuşturdu. Ancak yapılan iki iğneye rağmen dişini uyuşmadan çekmeye çalıştığını iddia eden M.D., doktor Hamdi G.'yi göğsünden bıçaklayarak yaraladı. Hastaneye gelen polis ekiplerince M.D. gözaltına alındı.

Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Kamu görevlisine karşı öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılan M.D., duruşmaya korona virüs tedbirleri kapsamında cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı. Duruşma başlangıcında mahkeme heyeti, M.D.'nin İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesi'nde yapılan muayenesinin sonucunda akli dengesinin yerinde olduğunun tespit edildiğini duyurdu.

Duruşmada söz alan M.D., "Hastaneye giderek doktora, sol alt dişimin ağrıdığını, çektirmek istediğimi söyledim. Bana iki tane uyuşturucu iğne yaptı. Bir süre bekledikten sonra beni çağırdı. Dişimi çekmek için yeltendi. 'Uyuşmadı' diye bağırmama rağmen, çekmeye devam etti. Doktor amca, penseyi masaya vurup, 'Madem diş çektirmeye geliyorsun, neden sakin olmuyorsun' diyerek, hakaret etti. Koltuğa oturup, sekreteriyle konuşuyordu. Bıçağı doktorun sol koluna savurdum. Kendisinden özür diliyorum, pişmanım" diyerek kendisi savundu.

"Öldürmeye kastım olmadı"

Avukatı Erdal Yıldız'ın müvekkilinin 7 aydır tutuklu bulunduğunu ve eylemin öldürmeye yönelik olmadığını savunarak tahliye talep etti. Avukat savunmasının ardından tekrar söz alan M.D., "Dişime uyuşması için iğne yapıldı. Uyuşmaması sonucu kendimi olayın gerçekleştiği sırada kaybettim. Kendime geldiğimde olaydan dolayı pişman oldum. Doktora yönelik öldürmeye kastım olmadı. Avukatımın savunmasına katılarak tahliyemi istiyorum" ifadesinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Bursa'da diş hekimini bıçaklayan sanığın akli dengesi yerinde çıktı

Adli Tıp Kurumu, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 10:57 Kaynak: İHA

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