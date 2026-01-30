Bursa\'da Drift Yapan Sürücüye 58 Bin Lira Ceza

Bursa'da jandarma ekiplerince yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde drift yaptığı tespit edilen sürücüye 58 bin lira idari yaptırım uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sanal ortamda yapılan kontroller sırasında Orhaneli ilçesinde drift yaptığı belirlenen sürücü hakkında gerekli işlemler başlatıldı. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye jandarma ekiplerince 58 bin lira cezai işlem uygulandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, kamu düzeni ile trafik güvenliğini tehlikeye atan her türlü eylemle mücadelenin aynı azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - BURSA