Bursa'da duruşma salonundaki silahlı saldırıyla ilgili davada karar açıklandı

Bursa'da görülen silahla yaralama davasının duruşmasında iki sanığın öldürüldüğü, iki jandarma personelinden birinin şehit olduğu, diğerinin yaralandığı saldırıyla ilgili 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesinin salonunda gerçekleştirilen duruşmaya tutuklu sanıklar Kemal Ergün, Mehmet Ç. ve Murat K., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Şehit Uzman Çavuş Nurettin Yaşar'ın yakınları ile olayda hayatını kaybeden Mertcan Akça ve Köksal Akça'nın yakınları, gazi Jandarma Uzman Çavuş Uğur Bulut ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Adliyede ve duruşmanın yapıldığı salonda polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı.

Mahkeme heyeti, sanıklara söz verdi.

Müştekiler ise sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, olayı gerçekleştiren tutuklu sanık Kemal Ergün'ü, şehit Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar'a karşı eylemi nedeniyle "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanık, Jandarma Uzman Çavuş Uğur Bulut'a yönelik eylemi nedeniyle "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 19 yıl, Mertcan Akça ve Köksal Akça'ya yönelik eylemi nedeniyle ise "haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 2 kez 23 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Heyet, diğer sanıklar Tolga Ergün, Muhammet Ö, Kadir Can U, Murat K. ve Mehmet Ç'nin ise beraatine hükmetti.

Müştekilerden Bulut'un avukatı Engin Kara, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, mahkemenin Kemal Ergün'e verdiği cezanın, dosya kapsamına, delillere ve suçun vahametine tamamen uygun olup, hukukun gereğini yerine getirdiğini gösterdiğini ifade etti.

Bu kararın, benzer eylemlere karşı güçlü bir caydırıcılık oluşturacağına ve kamu vicdanını tatmin ettiğine inandığını vurgulayan Kara, "Şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize sabır diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İddianameden

Sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede cumhuriyet savcısı, sanık Kemal Ergün'ün, Mertcan Akça ve Köksal Akça'ya yönelik eylemi nedeniyle "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, şehit Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar'a eylemi nedeniyle de "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

Kemal Ergün'ün, Jandarma Uzman Çavuş Uğur Bulut'a yönelik eylemi nedeniyle "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla, "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan ise 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Savcı, Kemal Ergün'ün oğlu Tolga Ergün ile Muhammet Ö, Kadir Can U, Murat K. ve Mehmet Ç'nin de "tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak" suçundan 2 kez 20'şer yıl, "6136 sayılı Kanuna muhalefet" suçundan ise 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istemişti.

Bu arada sanık Tolga Ergün, hakkında alınan adli tıp raporu nedeniyle yargılama başlamadan tahliye edilmişti.

Olay

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin eğlence yerinde 22 Eylül 2023'te bazı müşteriler ile çalışanlar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralanmıştı.

Mertcan ve babası Köksal Akça'nın tutuklu yargılandığı davanın duruşması için taraflar, 13 Aralık 2024'te adliyeye gelmişti.

Duruşma salonunda sanık avukatının beyanları alınırken, kavgada yaralanan, bu olayda sakat kaldığı için tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren ve eğlence yerinde garson olarak çalışan Tolga Ergün'ün de bulunduğu taraftan sanıklara doğru tabancayla ateş açılmıştı.

Tolga Ergün'ün babası Kemal Ergün tarafından oğlunun tekerlekli sandalyesine gizlenerek adliyeye sokulan silahla gerçekleştirilen saldırıda, sanıklar Mertcan ve Köksal Akça yaşamını yitirmişti.

Aynı saldırıda ağır yaralanan iki jandarma personelinden Uzman Çavuş Nurettin Yaşar (26) kaldırıldığı hastanede 14 Aralık'ta şehit olmuştu.

Olayın ardından gözaltına alınan Kemal Ergün hakkında "tasarlayarak kasten öldürme", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet", oğlu Tolga Ergün ile Muhammet Ö, Kadir Can U, Murat K. ve Mehmet Ç'ye ise "tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak" suçlarından tutuklama kararı verilmişti.

Diğer zanlılardan E.D. ve avukat Ş.F, "tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak", polis memurları H.K. ve N.A. ise "görevi kötüye kullanma" suçlarından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bu 4 kişinin dosyasının ayrı görülmesine karar verilmişti.