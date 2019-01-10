Son Dakika Haberleri: Bursa'da Fırtına Çatıları Uçurdu, Ağaçları Devirdi

Bursa'da Fırtına Çatıları Uçurdu, Ağaçları Devirdi

41 dakika önce

Bursa'da şiddetli lodos, ağaçları kökünden söktü, çatıları uçurdu, motosikletleri devirdi, çöp kutularını yollara savrulup araçlara hasar verdi.

Bursa'da Fırtına Çatıları Uçurdu, Ağaçları Devirdi, System.String[]
Bursa'da şiddetli lodos, ağaçları kökünden söktü, çatıları uçurdu, motosikletleri devirdi, çöp kutularını yollara savrulup araçlara hasar verdi.

Gece yarısı başlayan ve saatteki hızı zaman zaman 90 kilometreyi bulan lodos sabaha kadar devam etti.

Lodos sebebiyle merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde iki evin çatısı uçarak yolu kapattı. Çatı parçaları başka bir eve çarparak durdu. Çarptığı evde büyük hasar meydana gelirken elektrik direği ve sokak lambalarını yıktı. Çatıdan savrulan kalın demir parçası ise park halindeki servis minibüsünün camına çarparak kırdı.

Uludağ yolunda ise bir işyerinin tabelası devrilip karayolunu kapattı. Cadde ve sokaklarda kaldırımda duran çelik konteyner çöp kutuları park halindeki araçlara çarpıp, yollara savruldu. Rüzgarın etkisiyle dükkanların önünde bulunan dört adet motorda devrilerek hasar gördü. Bazı caddelerde olaylara itfaiye ve polis ekipleri müdahale ederken, UEDAŞ'a bağlı ekiplerde muhtemel tehlikelere karşı riskli bölgelerdeki trafo ve elektrik direklerine müdahale ederek geçici süre elektrik akımını kapattı.

Öte yandan merkez Yıldırım ilçesi Karamazak Mahallesi ve Kurtuluş Caddesi'nde de kırılan ağaç dalları otomobillere zarar verdi. Bursa'da şiddetli lodos sebebiyle bir çok mahallede uçan cisimler ve kırılan ağaç parçaları sebebiye maddi hasarlar meydana geldi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:32 Kaynak: İHA

Çamlıca Mahallesi, Bursa, 3. Sayfa
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