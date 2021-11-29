Üye Girişi
AĞAÇ MİNİBÜSÜN ÜZERİNE DEVRİLDİ; 2 YOLCU YARALANDI - Son Dakika

AĞAÇ MİNİBÜSÜN ÜZERİNE DEVRİLDİ; 2 YOLCU YARALANDI

29.11.2021 14:19

Gürsu ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle devrilen bir ağaç, bu sırada yoldan geçen 16 M 4022 plakalı yolcu minibüsünün üzerine düştü.

Gürsu ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle devrilen bir ağaç, bu sırada yoldan geçen 16 M 4022 plakalı yolcu minibüsünün üzerine düştü. Minibüsteki 2 yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı Lenera Binalieva (18) ile ismi öğrenilemeyen diğer yolcu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yolu kapatan ağacı kaldırmak için çalışma başlattı.

AĞAÇ MİNİBÜSÜN ÜZERİNE DEVRİLDİ; 2 YOLCU YARALANDI
AĞAÇ MİNİBÜSÜN ÜZERİNE DEVRİLDİ; 2 YOLCU YARALANDI
AĞAÇ MİNİBÜSÜN ÜZERİNE DEVRİLDİ; 2 YOLCU YARALANDI
AĞAÇ MİNİBÜSÜN ÜZERİNE DEVRİLDİ; 2 YOLCU YARALANDI
AĞAÇ MİNİBÜSÜN ÜZERİNE DEVRİLDİ; 2 YOLCU YARALANDI
AĞAÇ MİNİBÜSÜN ÜZERİNE DEVRİLDİ; 2 YOLCU YARALANDI
AĞAÇ MİNİBÜSÜN ÜZERİNE DEVRİLDİ; 2 YOLCU YARALANDI
AĞAÇ MİNİBÜSÜN ÜZERİNE DEVRİLDİ; 2 YOLCU YARALANDI
AĞAÇ MİNİBÜSÜN ÜZERİNE DEVRİLDİ; 2 YOLCU YARALANDI
AĞAÇ MİNİBÜSÜN ÜZERİNE DEVRİLDİ; 2 YOLCU YARALANDI
AĞAÇ MİNİBÜSÜN ÜZERİNE DEVRİLDİ; 2 YOLCU YARALANDI
AĞAÇ MİNİBÜSÜN ÜZERİNE DEVRİLDİ; 2 YOLCU YARALANDI
AĞAÇ MİNİBÜSÜN ÜZERİNE DEVRİLDİ; 2 YOLCU YARALANDI
AĞAÇ MİNİBÜSÜN ÜZERİNE DEVRİLDİ; 2 YOLCU YARALANDI
AĞAÇ MİNİBÜSÜN ÜZERİNE DEVRİLDİ; 2 YOLCU YARALANDI
AĞAÇ MİNİBÜSÜN ÜZERİNE DEVRİLDİ; 2 YOLCU YARALANDI
AĞAÇ MİNİBÜSÜN ÜZERİNE DEVRİLDİ; 2 YOLCU YARALANDI

Fırtına, İtfaiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AĞAÇ MİNİBÜSÜN ÜZERİNE DEVRİLDİ; 2 YOLCU YARALANDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İşte Türkiye'yi anlatan kare! Günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı 16:43 İşte Türkiye'yi anlatan kare! Günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü 16:26 Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı isyan etti: Cumhurbaşkanı olsam bunlar için cezaevi inşa ederim 16:05 Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı isyan etti: Cumhurbaşkanı olsam bunlar için cezaevi inşa ederim
Cami inşaatında iskele çöktü: 8 işçi yaralı 15:36 Cami inşaatında iskele çöktü: 8 işçi yaralı İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu! 15:32 İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu! Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! 14:41 Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi!
Kapalıçarşı esnafı yıl sonu için rakam verdi: Altın 760-770 liraları görecek 14:28 Kapalıçarşı esnafı yıl sonu için rakam verdi: Altın 760-770 liraları görecek Yargıtay'dan işçiden yana karar: İşçi kullanmadığı yıllık izinlerin ücretini alır 13:39 Yargıtay'dan işçiden yana karar: İşçi kullanmadığı yıllık izinlerin ücretini alır

Son Dakika Haberleri
16:45 İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu
16:26 Doktoru "cinler senin için kurban kesecek" diye dolandırdı!
16:24 3 kişiyi bıçakladıktan sonra intihara kalkıştı
16:23 AK Partili Kurtulmuş: Yılbaşı itibarıyla fiyat pahalılığını önleyecek birtakım adımlar atılacak
16:21 Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı
16:19 Nadir görülen hastalık sebebiyle sürekli deri değiştiriyor
16:16 Beylikdüzü'nde kuvvetli fırtına binayı paramparça etti
15:48 Son Dakika: Bağcılar'da çatı 6 aracın üzerine uçtu; 2 kişi yaralandı
15:47 THY'nin 6 uçağı lodos nedeniyle başka alanlara yönlendirildi!
15:46 Mustafa Cengiz'in ölümü sevenlerini yasa boğdu
İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu         
16:46
Doktoru "cinler senin için kurban kesecek" diye dolandırdı! Doktoru "cinler senin için kurban kesecek" diye dolandırdı!         
16:27
3 kişiyi bıçakladıktan sonra intihara kalkıştı 3 kişiyi bıçakladıktan sonra intihara kalkıştı         
16:25
28 yaşındaki genç akıllı yolcu sayma cihazı geliştirdi 28 yaşındaki genç akıllı yolcu sayma cihazı geliştirdi         
15:41
Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı         
15:35
Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan yanıt geldi Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan yanıt geldi         
14:42
Son Dakika: Esenyurt'ta lodos, çatıyı uçurdu: 2 ölü, 9 yaralı Son Dakika: Esenyurt'ta lodos, çatıyı uçurdu: 2 ölü, 9 yaralı         
14:40
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim         
14:10
Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor! Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor!         
13:36
Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi! Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi!         
13:24
Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı         
12:20
Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
09:36
MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu         
08:48
Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş! Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş!         
08:33
MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı! MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı!         
08:32
Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı         
07:52
Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi         
07:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2021 16:52:06. #1.11#
SON DAKİKA: AĞAÇ MİNİBÜSÜN ÜZERİNE DEVRİLDİ; 2 YOLCU YARALANDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement