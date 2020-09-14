Gasp şüphelisi 5 kişi yakalandı - Son Dakika

Bursa'nın Gemlik ilçesinde iki kişinin paralarını ve cep telefonlarını gasbettikleri öne sürülen 5 zanlı gözaltına alındı.

Kumla Mahallesi'nde bir otele gelen O.A. ve O.S, burada buluşmak için anlaştıkları B.Y. ve K.Y. adlı kadınları beklemeye başladı.

Kadınların yanında gelen U.Y.A, C.T. ve K.S'nin, silah zoruyla O.A. ve O.S'nin paraları ile cep telefonlarını gasbettikleri iddia edildi.

Şüpheli 5 kişi daha sonra bir araçla olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıların bulunduğu aracı durdurdu.

Gözaltına alınan U.Y.A, C.T, K.S, B.Y. ve K.Y'nin üst aramasında, gasbedilen eşyaların yanı sıra bir miktar uyuşturucu ve 3 tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.