Bursa'da gazeteciye şantaj gözaltısı - Son Dakika

Bursa'da gazeteciye şantaj gözaltısı

BURSA - Bursa'da bir gazeteci şantaj iddiasıyla gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şantaj yaptığı iddiası üzerine gazeteci Necmi İnce'yi gözaltına aldı. Necmi İnce'nin villa inşaatı yapan iş adamından 200 bin lira talep ettiği ve bir restoranı olan iş adamından da para istediği iddia edildi. Polis İnce'yi teknik ve fiziki takibe aldı. İnce, seri numarası alınmış 10 bin Euro ve 60 bin lirayı villa inşaatı yapan iş adamından aldığı esnada savcılık talimatıyla İznik'de gözaltına aldı. İznik emniyetinde işlemleri tamamlanan İnce'nin sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilmek üzere yola çıkarıldığı öğrenildi. Ayrıca Necmi İnce hakkında Bursa Gazeteciler Cemiyeti bünyesinde oluşturulan etik kuruluna çok ayıda şikayet geldiği öğrenildi.