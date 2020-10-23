Bursa'da girişimcilik eğitimi alan genç, arkadaşlarıyla "dijital masa oyunu" üretti - Son Dakika

Bursa'da girişimcilik eğitimi alan genç, arkadaşlarıyla "dijital masa oyunu" üretti

23.10.2020 09:21
Bursa'da girişimcilik eğitimi alan genç, arkadaşlarıyla

Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ) mühendislik öğrenimine devam eden genç, BTÜ Teknoloji Transfer Ofisi AŞ (Bursatto) ve Osmangazi Belediyesi iş birliğinde yürütülen "Girişim 2020 Programı" kapsamında aldığı girişimcilik eğitiminin ardından arkadaşlarıyla dijital masa oyunu prototipi yaptı.

Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ) mühendislik öğrenimine devam eden genç, BTÜ Teknoloji Transfer Ofisi AŞ (Bursatto) ve Osmangazi Belediyesi iş birliğinde yürütülen "Girişim 2020 Programı" kapsamında aldığı girişimcilik eğitiminin ardından arkadaşlarıyla dijital masa oyunu prototipi yaptı.

"Rol yapma kültürü" (FRP) olarak bilinen 6 kişilik oyunu 7 arkadaşıyla tasarlayıp dijital platforma aktaran BTÜ Malzeme ve Metalurji Mühendisliği öğrencisi Uğur Uzaslan, "Chaotic Order" adını verdikleri oyun için patent başvurusunda bulundu.

Özgün dünyasıyla klasik masa oyununu yeni nesil robotik sistemler ile entegre halde sunan gençler, oyunculara farklı bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

Girişimcilik eğitimi alan ve ekibin liderliğini yapan Uzaslan, AA muhabirine, masa oyunları sistemine yenilik katmak istediklerini söyledi.

Kendi evreni, oyun stratejisi ve teknolojilerini barındıran bir sistem geliştirdiklerini belirten Uzaslan, "Konsept tasarımlarımızı oluşturuyoruz. Diğer oyun topluluklarıyla da görüşmelere başladık, onlardan geri dönüşler topluyoruz." dedi.

Uzaslan, dünya genelinde yaygın bir şekilde ilgi gören masa oyunları sektörünün Türkiye'de pek yaygın olmadığını anlattı.

Bazı ülkelerden örnekler veren Uzaslan, şöyle devam etti:

"ABD'de bununla ilgili etkinlikler düzenleniyor. İnsanlar kendi masa oyunlarını toplanıp beraber oynuyorlar. Almanya'da geçen yıl yapılan etkinliğe 220 bin kişi katıldı, oraya da gitmeyi planlıyoruz. İngiltere ve Fransa gibi yerlerde de bu kültür yaygın. Masa oyunları turnuvaları da yapılıyor. En basiti, satrancın günümüzde tekrardan popülerleştiğini görüyoruz. Biz de masa oyunları kültürüne bu yüzden yöneldik. Geliştirdiğimiz proje daha çok üniversite öğrencileri ve yaşlı kesime hitap ediyor. Oyunun oynanması biraz zor olduğu için buna insanın kendisini vermesi gerekiyor."

Uzaslan, oyunun mobil uygulamasının yazılımını da yapmayı hedeflediklerini dile getirdi.

"Masa oyunlarının dünyadaki piyasası trilyon dolarlarla ölçülüyor"

Masa oyunlarının binlerce yıllık geçmişi olduğuna değinen Uzaslan, kendilerinin bunu teknolojiyle buluşturduklarını belirtti.

Kendi oyunlarının basit anlamda iki zıt tarafın ortaya doğru hareket etmesiyle oynandığını bildiren Uzaslan, "Rakipler birbirlerini etkileyebiliyor. Oyun üzerindeki belli görevleri yerine getirdiğinizde rakibinizin önüne çok büyük bir engel çıkarmak gibi daha da güçlü kullanabileceğiniz kartlar meydana geliyor." bilgisini paylaştı.

Oyunu geliştirme çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Uzaslan, Bursatto'da fikirlerini anlattıklarında olumlu geri dönüşler aldıklarını vurguladı.

Uğur Uzaslan, üniversite topluluklarına yönelik sunumlar gerçekleştirmeyi ve seri üretime geçmeyi hedeflediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Masa oyunları popülerleşmeye başladı. Hem rol yapma hem de masa oyunu kültürünü birleştiren oyunlar büyümeye devam ediyor. Masa oyunlarının dünyadaki piyasası trilyon dolarlarla ölçülüyor. Umut vadeden ve sinema sektörünü geçmiş bir sektör. İnsanları biraz daha oyunun içine çekebilmek ve interaktiflik için teknolojik kolluk da üreteceğiz. Bu kollukta olan kartlar sayesinde piyonlarınız otomatik hareket edecek."

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da girişimcilik eğitimi alan genç, arkadaşlarıyla 'dijital masa oyunu' üretti - Son Dakika

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