Son Dakika Haberleri: Bursa'da Hafif Şiddetli Deprem

Bursa'da Hafif Şiddetli Deprem

1 saat önce

Bursa'da saat 19.09'da meydana gelen depremin büyüklüğünün 3,8 ve 4.0 şiddetinde olduğu açıklandı.

Bursa'da Hafif Şiddetli Deprem, System.String[]
Bursa'da saat 19.09'da meydana gelen depremin büyüklüğünün 3,8 ve 4.0 şiddetinde olduğu açıklandı.

AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin merkezinin Nilüfer ilçesi şiddetinin de 3,8 olduğu bildirildi. 8,4 kilometre derinliğindeki deprem Nilüfer'in yanısıra Mudanya ve Osmangazi'de de hissedildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin merkezini Mudanya Dedeköy 4.0 şiddetinde açıkladı

Deprem herhangi bir hasara ya da yaralanmaya sebep olmadı - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 07:28 Kaynak: İHA

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