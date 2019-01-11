Bursa'da Hafif Şiddetli Deprem
1 saat önce
Bursa'da saat 19.09'da meydana gelen depremin büyüklüğünün 3,8 ve 4.0 şiddetinde olduğu açıklandı.
Bursa
'da saat 19.09'da meydana gelen depremin büyüklüğünün 3,8 ve 4.0 şiddetinde olduğu açıklandı. AFAD
tarafından yapılan açıklamada depremin merkezinin Nilüfer
ilçesi şiddetinin de 3,8 olduğu bildirildi. 8,4 kilometre derinliğindeki deprem Nilüfer'in yanısıra Mudanya
ve Osmangazi
'de de hissedildi.
Öte yandan Kandilli Rasathanesi
ise depremin merkezini Mudanya Dedeköy 4.0 şiddetinde açıkladı
Deprem herhangi bir hasara ya da yaralanmaya sebep olmadı - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 07:28 Kaynak: İHA
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