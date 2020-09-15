BURSA HEYELANDA ÖLEN BEKÇİNİN İŞE 1 AY ÖNCE BAŞLADIĞI ORTAYA ÇIKTI-2 - Son Dakika

Bursa'da, karayolu kenarına istinat duvarı yapımı sırasında meydana gelen heyelanda, iş makinelerinin bulunduğu alanda görev sırasında, içinde bulunduğu otomobilin üzerine kaya parçalarının düşmesi sonucu hayatını kaybeden Süleyman Sarı'nın (70), gece bekçiliğine 1 ay önce başladığı ve 4 çocuk babası olduğu ortaya çıktı. Sarı'nın ölmeden önce son görüştüğü arkadaşı Mustafa Şenol (78) yaptığı açıklamada, "Emekli arkadaş, normalde aşağı tarafta konteynerde nöbet tutuyordu. İş makinalarının başına aküleri çalınmasın diye geçici olarak geçti. Akşam beraber yemek yedik, kahve içtik. Akşam saat 8'de işbaşı yapacaktı, uğurladım. Sabah birisi aradı, 'Senin arkadaşın ölmüş, haberin var mı?' dedi. İnanamadım, 'heyelan olmuş' dediler, 'o zaman doğrudur' dedim. 2 oğlu 2 kızı, torunları var, kendisi eşinden boşandı, şantiyede yatıp kalkıyordu. Gece nöbet tutmaya yeni başlamıştı, yaklaşık 1 aydır. Bu bölgede daha önce ufak toprak kaymaları oldu ama yol bile kapanmadı, biraz yağmur yağdı bu onun sonucu" dedi.