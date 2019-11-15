Son Dakika Haberleri: Bursa'da iki işçinin üzerine tomruk düştü
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Bursa'da iki işçinin üzerine tomruk düştü

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, üzerine tomruk düşen iki işçi ağır yaralandı.

Bursa'da iki işçinin üzerine tomruk düştü, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, üzerine tomruk düşen iki işçi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kereste fabrikasında, kamyon kasasındaki tomrukları boşaltmak için halatı çözen Mehmet G. (50) ve Fahrettin S.'nin (39) üzerine tomruk düştü.

Yaralılar, diğer işçilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Organize Sanayi Bölgesi, İnegöl, Bursa, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:56 Kaynak: AA
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