Bursa'da iki işçinin üzerine tomruk düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, üzerine tomruk düşen iki işçi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kereste fabrikasında, kamyon kasasındaki tomrukları boşaltmak için halatı çözen Mehmet G. (50) ve Fahrettin S.'nin (39) üzerine tomruk düştü.

Yaralılar, diğer işçilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.