Bursa'da iki kardeşin işlettiği kafede oyuncak ayılarla "sosyal mesafe ayarı" - Son Dakika

Bursa'daki kafelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kademeli normalleşme sürecinde yarıya düşürülen kapasitelerde boş kalan masa ve koltukları oyuncak ayılarla dolduran iki kardeşin bu dizaynı ilgi görüyor.

Neşe Kaya ve Harun Nergis, salgın tedbirleri kapsamında kafe ve restoranlarda hizmet alımının kontrollü yapılması kararın ardından sosyal mesafenin sağlanması için kafeyi oyuncak ayılarla donattı.

Renkli görüntülerin oluştuğu Nilüfer ilçesindeki kafeye gelen müşteriler, boş kalan koltuklarda ayıcıklarla karşılaşıyor.

İşletmede, sokak kedisi yavruları da müşterilerin ilgisini çekiyor.

Neşe Kaya, AA muhabirine, kardeşiyle Kovid-19 sürecinin başında açtıkları işletmenin tedbirler kapsamında uzun süre kapalı kaldığını söyledi.

Alınan yeni kararla masaya servis hizmetine tekrar başlanmasının heyecanını yaşadıklarını belirten Kaya, "Çok mutluyuz. Müşterilerimiz bizi özlemiş, biz onları özlemişiz." dedi.

Kaya, geçen yıl hizmet veremedikleri dönemde de iş yerinin oyuncak ayılarla dolu olduğunu anlattı.

Kafenin boş kalmasına gönülleri razı gelmediği için bu uygulamayı yaptıklarını bildiren Kaya, bir süre böyle kaldıktan sonra sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ayıcıkları hediye ettiklerini aktardı.

Tekrar hizmet vermeye başlayınca yeni oyuncak ayılar aldıklarını ifade eden Kaya, "Bu kez ayıcıklar sosyal mesafeyi korumak için koltuklardaki yerini aldı. Sosyal medyada ciddi derecede ilgi görüyoruz. Olumlu dönüşler alıyoruz. Türkiye'nin her yerinden iyi dileklerde bulunanlar, İstanbul, İzmir gibi illerden bu ortamı görmek için çocuklarıyla gelenler oldu." diye konuştu.

"Bu görüntü bize enerjik geliyor"

Harun Nergis de hayalinin hep böyle bir kafe açmak olduğunu ve bunu başarmaktan mutluluk duyduklarını vurguladı.

Ablasıyla güç birliği yaparak süreci atlattıklarını anlatan Nergis, "Burayı hep dolu görmeye alışmıştık. Salgın nedeniyle boş kalan yerler ayıcıklarla doluyor. Bu görüntü bize enerjik geliyor. Fotoğraf çekmeye gelenler oluyor. Sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Konseptimiz ayıcıktı. Onlar artık sosyal mesafeyi sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Müşterilerden Ferda Mavioğlu ise sosyal medyada görerek kafeye geldiğini belirtti.

Mavioğlu, "Ayıcıkları görünce bile çok mutlu oluyorsunuz. Daha önceki ayılar çocuklara hediye edilmiş. Bu bile iyi niyetli insanların burayı işlettiğini gösteriyor. Bu yüzden de artık sürekli geliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.