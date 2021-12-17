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Bursa'da işçi servisi üst geçit inşaatına düştü: 5 yaralı - Son Dakika

Bursa'da işçi servisi üst geçit inşaatına düştü: 5 yaralı

17.12.2021 04:07

Bursa'da işçi servisi üst geçit inşaatına düştü: 5 yaralıBURSA'nın Gemlik ilçesinde otomotiv yan sanayi fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis minibüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak üst geçit inşaatına düştü.

Bursa'da işçi servisi üst geçit inşaatına düştü: 5 yaralı

BURSA'nın Gemlik ilçesinde otomotiv yan sanayi fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis minibüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak üst geçit inşaatına düştü. Kazada sürücü Hasan Bilgin ile araçtaki 4 işçi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Gemlik ilçesi Armutlu-Gemlik Yolu'nda meydana geldi. Gemlik'teki bir otomotiv yan sanayi fabrikasında çalışan işçileri taşıyan 16 S 7162 plakalı minibüs, sağanak yağış nedeniyle sürücü Hasan Bilgin'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı. Kayan minibüs, metrelerce savrularak yapımı devam eden üst geçit inşaatına düştü. Toprak yola giren araç, üst geçidin beton ayağına çarptı. Kazada sürücü Hasan Bilgin ile araçtaki 4 işçi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler yaralıların yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri başka bir kaza ihtimaline karşı yolda önlem alırken, sağlık ekipleri de yaralıları ilk müdahalenin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da işçi servisi üst geçit inşaatına düştü: 5 yaralı
Bursa'da işçi servisi üst geçit inşaatına düştü: 5 yaralı
Bursa'da işçi servisi üst geçit inşaatına düştü: 5 yaralı
Bursa'da işçi servisi üst geçit inşaatına düştü: 5 yaralı
Bursa'da işçi servisi üst geçit inşaatına düştü: 5 yaralı

Üst Geçit, Tragger, Kaza, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa'da işçi servisi üst geçit inşaatına düştü: 5 yaralı - Son Dakika


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