Bursa\'da İzinsiz Bebek Defni Skandalı

Bursa'da bir bebeğin cenazesinin mezarlığa izinsiz defnedilmesi üzerine polis ve savcılık harekete geçti. Bebeğin cansız bedeni topraktan çıkartılıp otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Ürpertici olay, merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'ndeki mezarlıkta meydana geldi. Arabayatağı Mezarlığı'nda çalışan görevli, küçük bir mezarın etrafının ağaç parçalarıyla çevrili olduğunu fark etti. İhbar üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, bebeğin cansız bedeninin kaçak kazı yapılarak izinsiz defnedildiğini tespit edildi. Bebeğin cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. Polis, bebeğin ailesinin kimliğini tespit etmeye çalışıyor. - BURSA