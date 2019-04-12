Bursa'da Jandarma Ekipleri Binlerce Kaçak Çikolata Ele Geçirdi
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Bursa'da jandarma ekipleri, Almanya'dan getirilen gümrük kaçağı binlerce çikolata ele geçirdi.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 12.04.2019 08:25 Kaynak: İHA
'da jandarma ekipleri, Almanya
'dan getirilen gümrük kaçağı binlerce çikolata ele geçirdi.
Bursa İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Almanya'dan iki kişinin gümrük kaçağı binlerce çikolata getirdiğini tespit etti. Geçtiğimiz gün şüphelilerin bulunduğu Mudanya
ilçesi Göynüklü Yolu girişinde yaptıkları yol kontrollerinde durdukları aracı arayan ekipler, aracın içerisine gizlenmiş, 3 bin 232 adet Alman markası çikolata ele geçirdi. İki kişiyi gözaltına alan ekipler şüpheliler hakkında adli işlem uygularken, çikolatalar ise İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildi. - BURSA
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