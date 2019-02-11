Bursa'da Kaçak Avlanan 1 Ton 300 Kilogram Midye Ele Geçirildi
39 dakika önce
BURSA'da şüphe üzerine durdurulan kamyonette kaçak avlanan 1 ton 300 kilogram midye ele geçirildi.
BURSA'da şüphe üzerine durdurulan kamyonette kaçak avlanan 1 ton 300 kilogram midye ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Karacabey
ilçesi Yeniköy
bölgesinde gerçekleştirilen devriye sırasında kamyonet şüphe üzerine durduruldu. Aramada yapılan kamyonette kaçak olarak avlandığı tespit edilen yaklaşık 1 ton 300 kilogram midye ele geçirildi. Konuyla ilgili T.O. isimli kişiye ise 3 bin 270 TL idari para cezası kesildi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:06 Kaynak: DHA
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