Son Dakika Haberleri: Bursa'da Kaçak Avlanan 1 Ton 300 Kilogram Midye Ele Geçirildi

Bursa'da Kaçak Avlanan 1 Ton 300 Kilogram Midye Ele Geçirildi

39 dakika önce

BURSA'da şüphe üzerine durdurulan kamyonette kaçak avlanan 1 ton 300 kilogram midye ele geçirildi.

Bursa'da Kaçak Avlanan 1 Ton 300 Kilogram Midye Ele Geçirildi, System.String[]
BURSA'da şüphe üzerine durdurulan kamyonette kaçak avlanan 1 ton 300 kilogram midye ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Karacabey ilçesi Yeniköy bölgesinde gerçekleştirilen devriye sırasında kamyonet şüphe üzerine durduruldu. Aramada yapılan kamyonette kaçak olarak avlandığı tespit edilen yaklaşık 1 ton 300 kilogram midye ele geçirildi. Konuyla ilgili T.O. isimli kişiye ise 3 bin 270 TL idari para cezası kesildi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:06 Kaynak: DHA

Karacabey, Bursa, Güncel
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