Bursa\'da Kaçak Sigara Operasyonu

Bursa'da polis ekiplerince yasa dışı sigara imalatına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak tütün mamulü ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan sigara imalatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında Yıldırım ilçesinde bulunan bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 460 kilogram tütün, 310 bin adet makaron ile 2 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili U.T.T. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan tahkikat başlatıldığı öğrenildi. - BURSA