Bursa\'da Kanlı Aile Tartışması

BURSA'nın İnegöl ilçesinde tabancayla kayınpederi Ahmet Kalkancı'yı (68) öldürüp, kayınbiraderi Halil Can Kalkancı'yı (35) da yaralayan Adem Ünver (42) tutuklandı. Ünver'in emniyetteki ifadesinde "Benim kayınbabamla bir sorunum yok. Kayınbiraderim ateş edince kendimi savunmak için ben de ateş ettim" dediği öğrenildi.

Olay, 1 Şubat saat 13.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Hacı Süleyman Sokak'ta meydana geldi. Adem Ünver, 5 yıl önce kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden eşi Türkan Ünver'in sene mevlidine akrabalarını çağırmadığı gerekçesiyle, kayınpederi Ahmet Kalkancı ve kayınbiraderi Halil Can Kalkancı ile tartıştı. Baba-oğlu 'Sizi öldüreceğim' diye tehdit ettiği öne sürülen Ünver, dün kayınpederi ve kayınbiraderinin bulunduğu kıraathaneye gitti. Burada taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Adem Ünver, Ahmet Kalkancı'yı karnından, Halil Can Kalkancı'yı ise sol bacağından vurdu. Mermiler, çevredeki iş yerleri ile 2 otomobile de isabet etti. Ünver kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Kalkancı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

OLAY KAMERADA

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, saldırı anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kıraathanenin kapısının önünde oturan Adem Ünver ile kayınbiraderi Halil Can Kalkancı arasında arbede yaşandığı görüldü. Halil Can Kalkancı'nın ittiği Adem Ünver'in tabancasını çekip arka arkaya ateş ettiği, sol bacağından vurulan Kalkancı'nın ara sokağa kaçtığı görüntülere yansıdı. Ünver, arkasından gelen kayınpederine de ateş ederek kaçarken, karnından vurulan Ahmet Kalkancı'nın yere düştüğü, aksayarak geri dönen Halil Can Kalkancı'nın ise kaçarken yere düşürdüğü tabancasını alıp, ateş ederek Ünver'in arkasından koştuğu görüldü. Çevredekiler tarafından kaldırıma taşınan Ahmet Kalkancı'nın yığıldığı anlar da görüntüye yansıdı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Ahmet Kalkancı, dün Kemalpaşa Mahallesi Boşnak Cami'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından, Kavaklaraltı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayda bacağından yaralanan ve tedavisi sonrası taburcu edilen Ahmet Kalkancı'nın oğlu, Halil Can Kalkancı ise cenaze namazına tekerlekli sandalye ile katıldı.

'KAYINBABAMLA BİR SORUNUM YOK'

Şüpheli Adem Ünver, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından olayda kullandığı suç aleti tabanca ile birlikte Osmangazi ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan Ünver'in emniyetteki ifadesinde, "Kayınbabamla tartışıyorduk. Tartışmaya kayınbiraderim de katıldı ve üzerime saldırdı. Kayınbiraderimin elinde silah vardı ve bana doğrultup ateş etmek istedi. Silah sanırım tutukluk yaptı, ateş edemedi. Ben de kendimi savunmak için ateş ettim. Çatışma sırasında mermilerden biri kazara kayınbabama isabet etti. Benim kayınbabamla bir sorunum yok. Kayınbiraderim ateş edince, kendimi savunmak için ben de ateş ettim" dediği öğrenildi.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adam öldürme ve yaralama suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.