Bursa'da 'Katırcı İni'nin turizme kazandırılma isteği - Son Dakika

Bursa'da 'Katırcı İni'nin turizme kazandırılma isteği

Gizemli mağara görenleri şaşırtıyor

BURSA - UNESCO'ya aday olan Bursa'nın İznik İlçesinde kapısının tahta ile kapatıldığı mağara görenleri şaşırttı.

Bursa'nın İznik ilçesi Abdulvahap mevkiinde bir ceviz bahçesinde bulunan ve kapısının tahta İLE kapatıldığı gizemli bir mağara ortaya çıktı. 22 metre uzunluğu 14 metre yükseklikte olan mağaranın içerisinde bir çiftçiye ait merdivenler ve sulama boruları bulunuyor. Bulunan mağara geçtiğimiz günlerde Türkiye mağaracılık federasyonunda yetkililer tarafından mağaraya gelinerek tescillendiği öğrenildi.

Mağaranın tarihinin içler acısı bir öyküsü var. 1920 yılında mağaranın önünde Yunan askerlerinin fotoğrafı arşivlerden çıktı.Yunanlılar keşif sırasında kendi askerleri ve yerli Rum çeteler tarafından öldürülen Türklere ait cesetlerin bulunduğu mağara.

Roma ve Bizans tarihi ile ilgilenen nakkaş Yalçın Öztürk, "burası katırcı ini mağarası. Cumhuriyet dönemi öncesinde avdan yaylansında ki kar kuyularından kar yükleyip İstanbul'a kar taşıyan katırcı kervanlarının konakladığı yerdir. Ama 80 yıllarda bu mağara zeytin çorağı dolduruldu. Mağara dolunca çorak dökümü dolduruldu. Bu çorak tabakanın altında 1920lerde iznik içerisinde acı olaylar gizlidir. Unutulan bu acı dolu Mağara bir kaç ay önce Türkiye mağaracılık fedarasyonu tarafından ölçümlendirilerek konumlanmadı da yapılarak tescillendi. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde fotoğraflanmış ve arşivlerden çıkmıştır" dedi