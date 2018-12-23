Bursa'da Kazanan Yok

Bursaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor
'u konuk etti. Müsabaka 1-1 eşitlikle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
12. dakikada Tunay'ın sağ kanattan içeriye ortaladığı topta Umut Nayir'in kafa vuruşunu kaleci Farnolle iki hamlede kontrol etti. 39. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Aleksic'in şutu yandan auta çıktı. 45. dakikada Umut Meraş'ın sol kanattan ortasında Malatya savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Umut Nayir, röveşatayla ağlara gönderdi. 1-0 46. dakikada Adem'in ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Guilherme düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 1-1 53. dakikada Aytaç'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Barış'ın şutu yandan auta çıktı. 66. dakikada Umut Meraş'ın kafayla indirdiği topta Latovlevici'nin sol çaprazdan vuruşu ağlarla buluştu. Müsabakanın hakemi VAR'a giderek golü iptal etti. 80. dakikada Umut Meraş'ın sol kanattan ortaladığı topta penaltı noktası üzerinden Aytaç'ın uçak kafa vuruşu üstten auta çıktı. 87. dakikada Guilherme hakeme itirazdan dolayı ikinci sarı karttan oyundan atıldı. 89. dakikada Barış sağ kanattan ortaladığı topu kaleci Farnolle elinden kaçırdı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Aytaç'ın şutu üstten auta çıktı. 90. dakikada Çağatay'ın sağ kanattan ortaladığı topta Mina'nın Umut Nayir'i düşürmesiyle VAR'a giden maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Aytaç'ın vuruşunda top direkten geri geldi.
KÜNYE
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Hakemler: Bülent Yıldırım
xx, Asım Yusuf Öz
xx, Yusuf Bozdağan xx Bursaspor: Muhammed Şengezer xx, Barış Yardımcı
xx, Santiago Vergini xx, Aurelien Chedjou xxx, Umut Meraş xxx, Stephane Badji xx, Aytaç Kara
xx, Tunay Torun
xx (Allano Lima
dk. 76 xx), Henri Saivet
xx (Çağatay Yılmaz
dk. 90 ?), Iasmin Latovlevici
xxx, Umut Nayir xxx Yedekler: Okan Kocuk
, Ertuğrul Ersoy
, F.Emre Ünver, M. Emin Sarıkaya
, Onur Atasayar, Jani Atanasov Teknik Direktör: Samet Aybaba
Evkur Yeni Malatyaspor: Fabien Farnolle, Issam Chebake xx, Arturo Mina xx, Murat Akça
xx, Erkan Kaş
xx, Murat Yıldırım
xx, Mitchell Donald xx, Danijel Aleksic xx (Ahmet Ildız dk. 81 ?), Guilherme xx, Adem Büyük
xx (Rahman Buğra Çağıran dk. 90 ?), Eren Tozlu
x (Khalid Boutaib dk. 63 xx) Yedekler: Ertaç Özbir
, Gökhan Akkan, Ömer Şişmanoğlu
, Michael Pereira
, Seth Sincere, Mustafa Eskihellaç, Sulley Muniru Teknik Direktör: Erol Bulut Goller: Umut Nayir (dk. 45) (Bursaspor), Guilherme (dk. 46) (Evkur Yeni Malatyaspor) Sarı kartlar: Aytaç Kara (Bursaspor), Fabien Farnolle (Evkur Yeni Malatyaspor) Kırmızı kart: Guilherme (dk. 87) (Evkur Yeni Malatyaspor)
(Ahmet Faruk
Çabuk - Samet Doğru - Mesut Alan/İHA)