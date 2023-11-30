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Sel sularında can pazarı! Kepçe operatörü şans eseri hayatta kaldı - Son Dakika

Sel sularında can pazarı! Kepçe operatörü şans eseri hayatta kaldı

Bursa'da aralıklarla etkili olan yağış ve Uludağ'dan eriyen kar sularının aktığı Deli Çay deresinde çalışma yapan kepçe operatörü, altındaki toprağın yumuşamasıyla biranda kendini derenin ortasında buldu. Endişeli bakışlar arasında kurtarılmayı bekleyen operatör, derede çalışan bir başka iş makinesinin kepçesini uzatmasıyla ayağı bile ıslanmadan kurtuldu.

30.11.2023 - 11:04,  Güncelleme: 11:51
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Bursa'da Uludağ'dan gelen kar sularının aktığı Deli Çay deresinde ıslah çalışması yapan kepçe, sağanak yağış sebebiyle yükselen sulara kapıldı. Derenin ortasında mahsur kalan kepçe operatörünün kurtarılma anı saniye saniye kaydedildi. Kepçe operatörü başka bir kepçe yardımıyla sağlıklı olarak kurtarıldı.

ISLANAN TOPRAĞI HESABA KATMADI

Merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi Deli Çay deresinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda aralıklarla etkili olan yağış ve Uludağ'dan eriyen kar suları, derelerin debisinin yükselmesine sebep oldu. Deli Çay deresinde ıslah çalışması yapan kepçe operatörü ise, yağışların dinmesiyle çalışmalarını sürdürmek istedi. Ancak yağışlarla birlikte ıslanan toprağı hesaba katamadı.

Azgın sel sularında can pazarı! Mahsur kalan kepçe operatörü böyle kurtarıldı

KENDİNİ DERENİN ORTASINDA BULDU

Derenin debisinin yükselmesi, altındaki toprağın da yumuşamasıyla biranda kendini derenin ortasında bulan kepçe operatörü neye yapacağını şaşırdı. İş makinesinin de durmasıyla kepçenin üzerine çıkan operatör, şaşkın bakışlar altında kurtarılmayı bekledi. Aynı derede çalışan bir başka iş makinesinin kepçesini uzatmasıyla ayağı bile ıslanmadan kurtulan operatör, çevredekilere de derin bir nefes aldırdı.

Azgın sel sularında can pazarı! Mahsur kalan kepçe operatörü böyle kurtarıldı

"SULARA GÖMÜLÜR GİDERDİ"

Olay yerine gelen itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri de olaya müdahale etmeden döndü. Büyük bir şans eseri kurtulduğunu belirten çevredeki vatandaşlar ise, "Nasıl olduysa biranda derenin ortasında kaldı. Sonra iş makinesinin üzerine çıktı. Başka bir kepçe yardımı ile yara almadan kurtuldu. Allah korudu. Ya iş makinesi devrilseydi. Sulara gömülür giderdi" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yaşam Sel sularında can pazarı! Kepçe operatörü şans eseri hayatta kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sel sularında can pazarı! Kepçe operatörü şans eseri hayatta kaldı - Son Dakika
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