
Bursa'da Kontrolden Çıkan Araç Ağaca Çarptı

Bursa\'da Kontrolden Çıkan Araç Ağaca Çarptı
11.01.2026 07:10
Bursa'da kaza sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bursa'da kontrolden çıkan otomobilin kaldırımdaki trafik levhasına ve ağaca çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde saat 06.00 sıralarında Çekirge Caddesi üzerinde meydana geldi. Altıparmak Caddesi istikametinden Çekirge yönüne seyir halinde olan 16 BAK 242 plakalı otomobilin sürücüsü Sezer Kurtoğlu, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırımda bulunan trafik uyarı levhasına çarptı, ardından savrularak ağaca vurdu.

Kazada sürücü Sezer Kurtoğlu ile otomobilde yolcu olarak bulunan Mert Can Çevikel ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

